إزالة إعلانات غير مرخصة في شوارع العجوزة

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي العجوزة جهودها للتصدي لكافة المخالفات والإشغالات التي تشوه المظهر الحضاري بنطاق الحي.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ؛ وتحت متابعة وإشراف الدكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة.

ونفذت الأجهزة التنفيذية بالعجوزة، حملة مكبرة استهدفت إزالة الإعلانات واللافتات غير المرخصة والمخالفة بعدد من الشوارع بنطاق حي العجوزة، مع رفع كافة الإشغالات والتعديات التي تشغل حرم الطريق وتؤثر على المظهر العام.

وأكد رئيس الحي استمرار الحملات بصورة دورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم التأكيد على عدم السماح بأي إعلانات أو إشغالات دون الحصول على التراخيص اللازمة حفاظًا على المظهر الحضاري وانضباط الشوارع وتحقيق السيولة المرورية بنطاق الحي.