إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق السخنة–الزعفرانة

شهد طريق السخنة الزعفرانة اليوم حادث انقلاب سيارة نقل مما أسفر عن إصابة شخصين وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على طريق السخنة الزعفرانة وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث إلى جانب الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث قبل نقلهما إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتحديد طبيعة الإصابات وتلقي العلاج والرعاية الطبية .

التحقيق في حادث انقلاب سيارة نقل بالسويس

وتواصل الجهات المختصة إجراءاتها لكشف أسباب وملابسات حادث انقلاب السيارة النقل مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثار الحادث من الطريق لضمان انتظام الحركة المرورية.