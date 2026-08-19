للعام الرابع على التوالي.. خبير اقتصادي: مصر أفضل الدول الإفريقية جذبا للاستثمار

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، أن مصر نجحت في الحفاظ على مكانتها كأفضل الدول الإفريقية جذبًا للاستثمار للعام الرابع على التوالي، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية لتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها د. هشام إبراهيم في برنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، على قناة «الحياة».

وأشار إلى أن مصر عملت خلال الفترة الماضية على تجهيز عدد من الفرص الاستثمارية الكبيرة للغاية -على حد وصفه- مضيفاً أنه رغم الإعلان عن بعضها في الساحل الشمالي، إلا أنه ما زال هناك المزيد من الفرص الاستثمارية الجاري إعدادها على سواحل البحر المتوسط.