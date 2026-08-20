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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين وأستراليا تجددان اتفاقية تبادل العملات لمدة خمس سنوات

الصين وأستراليا تجددان اتفاقية تبادل العملات لمدة خمس سنوات
الصين وأستراليا تجددان اتفاقية تبادل العملات لمدة خمس سنوات
أ ش أ

جدد البنك المركزي الصيني وبنك الاحتياطي الأسترالي الاتفاقية الثنائية لتبادل العملات المحلية لمدة خمس سنوات أخرى.

وذكرت وكالة "شينخوا"، اليوم الخميس، أنه بموجب الاتفاقية المجددة، تم رفع حجم التبادل الأقصى من "200 مليار يوان إلى 220 مليار يوان" أو "من 41 مليار دولار أسترالي إلى 46 مليار دولار أسترالي".. مشيرة إلى أنه يمكن تمديد الاتفاقية بموافقة الطرفين، وفقا للبنك المركزي الصيني.

وأوضح "المركزي الصيني" أنه من شأن تجديد الاتفاقية وتوسيعها المساهمة في تعميق التعاون النقدي والمالي بين البلدين، وتسهيل التجارة والاستثمار الثنائيين ودعم استقرار السوق المالية .. مشيرًا إلى أنه يمكن لأي من البنكين المركزيين تفعيل الاتفاقية، التي يمكن بموجبها تبادل العملات المحلية حتى الحدود المتفق عليها.

وتم تجديد الاتفاقية، التي أبرمت لأول مرة في عام 2012، بصورة منتظمة، بما في ذلك في يوليو عام 2021، عندما تم تمديدها لمدة خمس سنوات أخرى.

ومن جانبه، أكد بنك الاحتياطي الأسترالي أن هذه الاتفاقيات تتيح للبنوك المركزية دعم تسوية التجارة بالعملات المحلية، لا سيما خلال فترات ضغوط السوق.

يذكر أن الصين وأستراليا حافظتا على علاقات اقتصادية متينة، إذ بلغ حجم تجارة السلع الثنائية 131.5 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 36.9 % على أساس سنوي، كما ارتفعت واردات الصين من أستراليا بنسبة 45 % لتصل إلى 89.6 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، وفقا للهيئة العامة الصينية للجمارك.

ودخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وأستراليا حيز التنفيذ منذ ديسمبر 2015، ووقع البلدان مذكرة تفاهم في يوليو 2025، لتفعيل آلية المراجعة المنصوص عليها في الاتفاقية.

البنك المركزي الصيني بنك الاحتياطي الأسترالي الاتفاقية الثنائية لتبادل العملات المحلية

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