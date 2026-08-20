اشتري المستلزمات المهمة.. أفضل طريقة للادخار في وقت الدراسة

أكدت الدكتورة هدى الملاح، خبيرة الاقتصاد المنزلي، أهمية التخطيط المبكر لميزانية العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن مصروفات التعليم يجب التعامل معها كبند أساسي وثابت.

وأوضحت هدى الملاح خلال لقائها مع الإعلامي محمد جوهر وسارة سامي ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن العام الدراسي يمتد لنحو 9 أشهر، من سبتمبر وحتى مايو أو يونيو، وبالتالي فإن الأسرة مطالبة بالتخطيط لمتطلباته على مدار العام، خاصة مع وجود أقساط ومصروفات دراسية في منتصف العام.

وقالت إن «التعليم أنا عارفة إنه في شهر سبتمبر، وعندي في نص السنة أقساط، لازم يكون فيه ادخار ذاتي»، مؤكدة أن التخطيط والادخار المسبق يساعدان الأسرة على مواجهة الالتزامات دون ضغوط مالية مفاجئة.

وشددت خبيرة الاقتصاد المنزلي على ضرورة عدم شراء جميع المستلزمات المدرسية بشكل عشوائي، موضحة أن الخطوة الأولى هي تحديد الاحتياجات الفعلية للطالب، ثم مراجعة ما هو متوافر بالفعل من العام السابق.

وأضافت: «مش كل شيء أساسي بيكون ضروري شراءه جديد»، مشيرة إلى إمكانية إعادة استخدام الحقيبة المدرسية والأدوات التي ما زالت بحالة جيدة، إلى جانب الاستفادة من المستلزمات المتبقية من العام الماضي.