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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر جابر: كنا نتمنى أن نحقق بطولتين الموسم الماضي

عمر جابر
عمر جابر
عبدالله هشام

أعرب عمر جابر نجم نادي الزمالك عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة الدوري الموسم الماضي مشيرا إلى أن علاقته بالنادي تتخطى كونه لاعب.

وأضاف عمر جابر خلال تصريحاته: “تربيت في نادي الزمالك منذ أن كان عمري 5 سنوات وسعيد بالتواجد وسط الأساطير والجمهور العظيم الداعم الاول للنادي في الوحش قبل الحلو”.

وأضاف: “الكل يعرف حكم المشاكل والصعوبات التي مر بها النادي الموسم الماضي ولكن في النهاية الحمد لله حققنا لقب بطولة الدوري بفضل اللاعيبه الرجالة وكنا نتمنى أن نحقق بطولتين لان الجمهور كان يستحق الفرحة”.

وواصل: تحقيق بطولة الدوري كانت في توقيت مهم للغاية ولجيل مهم رغم أن الطموح كان نحو تحقيق البطولتين في الموسم الماضي لكن ربنا لم يرد ذلك.

وأردف: انا واحد من الجمهور قبل ما أصبح لاعبا وأعرف ما يصيب الجمهور في المباريات لكن أؤكد لكم "اللاعيبه بتموت نفسها لأجل شعار نادي الزمالك" .

واختتم عمر جابر تصريحاته : الموسم القادم صعب لكن تعودنا على حب الصعاب وان شاء الله نحتفل بكل البطولات في الموسم الحالي مع عائلة الزمالك من الجمهور واللاعبين 

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