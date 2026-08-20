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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زاهي حواس يبدأ جولة بـ7 مدن إيطالية لتوقيع كتابه ويدعو العالم لزيارة مصر

الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

بدأ عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس جولته الثقافية والأثرية الثالثة في دولة إيطاليا، والمخصصة للترويج للآثار المصرية وتوقيع كتابه الشهير «الرجل ذو القبعة»، حيث يُعقد برنامج الجولة الحالي ليشمل 7 مدن إيطالية، وذلك بعد النجاح الاستثنائي الذي حققته الجولتان الأولى والثانية والتي زار خلالهما 20 مدينة.

سردينيا الإيطالية

استهل «حواس» أولى محطات جولته الثالثة مساء أمس من مدينة أولبيا الواقعة بجزيرة سردينيا الإيطالية؛ حيث أقيمت الفعالية في أجواء ساحرة على شاطئ البحر وبحضور جماهيري غفير من الشغوفين بالحضارة المصرية القديمة والأوساط الثقافية والإعلامية.


بدأت الاحتفالية بعرض فيلم وثائقي قصير يستعرض أبرز محطات ورحلة الدكتور زاهي حواس في عالم الاكتشافات الأثرية، تلتها محاضرة أثرية استعرض خلالها أحدث الاكتشافات والأسرار الفراعنة في منطقة الأهرامات والأقصر وسقارة.

وعقب المحاضرة، شهدت جلسة توقيع كتاب «الرجل ذو القبعة» إقبالاً وزحاماً جماهيرياً غير مسبوق، حيث حرص الحضور على التقاط الصور التذكارية واقتناء النسخ الموقعة.


وخلال كلمته أمام الجمهور الإيطالي، حرص الدكتور زاهي حواس على تسليط الضوء على المتحف المصري الكبير، واصفاً إياه بأنه أكبر مشروع حضاري وثقافي أهدته مصر للإنسانية في القرن الحادي والعشرين.

واختتم «حواس» حديثه بتوجيه رسالة دافئة للحضور وللشعب الإيطالي، مؤكداً أن مصر بلد الأمن والأمان، ودعا الجميع لزيارة مقاصدها السياحية والأثرية والافتقاد بسحر الحضارة المصرية عن قرب.

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