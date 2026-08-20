هتخالف هنهد.. إزالة أعمال بناء مخالفة بميت عقبة في العجوزة

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي العجوزة، جهودها في التصدي الفوري لأعمال البناء المخالفة ومواجهة أي تعديات على حقوق الدولة والاشتراطات البنائية؛ وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، وتحت متابعة وإشراف الدكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة.

حيث تم تنفيذ إزالة فورية لأعمال البناء المخالفة لعقار بحارة ضربح الغريب من شارع الغريب – ميت عقبة، والتي تمثلت في إزالة أعمدة وحوائط وسقف الدور الثالث؛ وذلك لمخالفة الأعمال وزيادة المسطح بنسبة 25% بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص المقررة.

وأكد حي العجوزة استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الحازم والفوري مع أي أعمال بناء مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بما يضمن الحفاظ على الانضباط العمراني ومنع أي محاولات للتعدي أو استحداث مخالفات جديدة بنطاق الحي.