الاستثمار: تأسيس 26 ألف شركة جديدة برؤوس أموال تتجاوز 97 مليار جنيه خلال 6 أشهر

كشفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن تأسيس 26 ألف شركة جديدة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026 بارتفاع 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025، برؤوس أموال مصدرة نحو 97.5 مليار جنيه.

وتشير بيانات وزارة الأستثمار إلى أن محافظات الوجه البحري استحوذت على نحو 50% من إجمالي الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الفترة النصف الأول من العام الجاري.

50 ألف شركة خلال عام

وشهد العام المالي المنتهي 2025 - 2026 تأسيس نحو 50607 شركات، وتوسع نحو 1159 شركة.

وارتفعت أعداد مراكز خدمات المستثمرين لنحو 15 مركزا، والتي تضم نحو 67 جهة خارجية ممثلة داخل المركز لتيسير الإجراءات ودعم رحلة المستثمر بداية من تأسيس الشركات وصولا إلى إتمام جميع خدمات ما بعد التأسيس، بحسب الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.