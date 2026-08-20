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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ريهام عبد الغفور تكشف تفاصيل جديدة عن الغرفة 207

ريهام عبد الغفور تكشف تفاصيل جديدة عن «الغرفة 207»: تمنيت تقديم جزء ثانٍ.. والقصة كانت لسه هتبتدي
ريهام عبد الغفور تكشف تفاصيل جديدة عن «الغرفة 207»: تمنيت تقديم جزء ثانٍ.. والقصة كانت لسه هتبتدي
أوركيد سامي

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن أمنيتها في تقديم موسم ثانٍ من مسلسل «الغرفة 207»، مؤكدة أن أحداث العمل لم تكن قد وصلت إلى نهايتها، وأن هناك العديد من التفاصيل والأسرار التي كان من المخطط الكشف عنها خلال الجزء الثاني.

وقالت ريهام عبد الغفور، خلال لقائها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج «Sold Out»، إنها كانت تتمنى استكمال أحداث المسلسل، موضحة أن فريق العمل كان لديه تصور واضح لاستمرار القصة في موسم جديد.

وأضافت ريهام عبد الغفور: «كان نفسي أقدم جزء تاني من مسلسل غرفة 207، لأن القصة مخلصتش، كانت لسه هتبتدي»، مشيرة إلى أن الكثير من الأمور التي أثارت تساؤلات الجمهور طوال أحداث الموسم الأول كان من المقرر أن تجد تفسيرًا لها في الجزء الثاني.

وأوضحت الفنانة ريهام عبد الغفور أن الجمهور كان سيحصل خلال الموسم الجديد على إجابات عن عدد من التفاصيل والأحداث التي ظلت غير مفهومة في نهاية الموسم الأول، قائلة: «كل الحاجات اللي مكانتش مفهومة كانت هتتشرح في الموسم 2».

وأكدت ريهام عبد الغفور أن فكرة تقديم جزء ثانٍ كانت مطروحة منذ البداية، وأن أبطال وصناع العمل شاركوا في المسلسل وهم على أساس أن الحكاية ستتواصل في موسم آخر، إلا أن استكمال المشروع لم يحدث لأسباب خارجة عن إرادتهم.

ويُعد مسلسل «الغرفة 207» من الأعمال الدرامية التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وهو مأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وقدم العمل أجواءً تجمع بين الغموض والرعب والتشويق، من خلال مجموعة من الأحداث المرتبطة بالغرفة الغامضة داخل أحد الفنادق.

وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ريهام عبد الغفور الفنان محمد فراج، وعدد من الفنانين، وحقق العمل نجاحًا ملحوظًا وقت عرضه، خاصة مع حالة الغموض التي أحاطت بأحداثه وتعدد التساؤلات التي تركها أمام الجمهور.

وعلى جانب آخر، شاركت ريهام عبد الغفور مؤخرًا في فيلم «برشامة»، من تأليف أحمد الزغبي وإخراج خالد دياب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ساخر داخل أجواء امتحانات الثانوية العامة.

وتنطلق أحداث الفيلم خلال يوم واحد، بالتزامن مع امتحان اللغة العربية، حيث تتحول إحدى لجان الامتحانات إلى ساحة مليئة بالفوضى، في ظل انتشار محاولات الغش الجماعي وتداخل العديد من المصالح والمواقف بين الشخصيات، في معالجة كوميدية لعدد من الظواهر الاجتماعية.

كما قدمت ريهام عبد الغفور في موسم رمضان الماضي مسلسل «حكاية نرجس»، من تأليف عمار صبري وإخراج سامح علاء، وتدور أحداثه حول شخصية نرجس التي تجد نفسها تحت ضغط النظرة المجتمعية القاسية، لتدخل تدريجيًا في سلسلة من الأكاذيب والجرائم، ضمن أحداث درامية تتناول تأثير الضغوط الاجتماعية والنفسية على حياة الإنسان.

ريهام عبد الغفور اخبار الفن نجوم الفن

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