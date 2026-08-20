المجلس التنفيذي يوافق على إطلاق أسماء الشهداء على مدارس الإسكندرية

ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم، المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة جدول الأعمال واستعراض ومتابعة أهم القضايا والملفات التي تهم المواطن السكندري، وذلك بحضور الدكتورة أميرة يسن، نائب المحافظ، ومحمد صلاح، سكرتير عام المحافظة وأمين عام المجلس التنفيذي للمحافظه، والدكتور محمود عيسى، السكرتير العام المساعد، إلى جانب وكلاء الوزارات، ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، وممثلي الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

جميع الأجهزة المعنية تعمل بكل جدية وتنسيق

واستهل المحافظ الجلسة بتوجيه الشكر والتقدير إلى كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لما تبذله من جهود خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن جميع الأجهزة المعنية تعمل بكل جدية وتنسيق من أجل تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

وشدد محافظ الإسكندرية على أن شكاوى المواطنين تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مؤكدًا ضرورة التعامل معها بكل جدية وسرعة وفقًا لطبيعة وأهمية كل شكوى، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها حتى الوصول إلى الحلول المناسبة، مشددًا على أن الهدف الأول للعمل التنفيذي هو إعلاء مصلحة المواطن وتحقيق رضاه.

وخلال الجلسة، وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية على تخفيض نسبة 50% من رسوم الإيواء والتحفظ على المركبات الموجودة بوحدات التحفظ والإيواء التابعة للمحافظة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار.

وأوضح المجلس أن القرار يأتي حرصًا على مراعاة الظروف المعيشية لأصحاب المركبات العاجزين عن سداد الرسوم المقررة، بما يسهم في التيسير عليهم وإنهاء إجراءات استلام مركباتهم وفقًا للقواعد المنظمة.

هذا وقد وافق المجلس التنفيذي للمحافظة اعتماد قرار محافظ الاسكندرية بشأن إطلاق اسم الشاب الراحل زياد محمد أحمد على شاطئ البيطاش ليصبح شاطئ زياد تقديرا لموقفة البطولي وتضحيته بحياته لانقاذ 6 أشخاص.

وأكد محافظ الإسكندرية خلال الاجتماع استمرار المحافظة في متابعة مختلف الملفات والموضوعات الخدمية والتنموية، والعمل على اتخاذ القرارات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الارتقاء بمستوى الأداء التنفيذي وتحقيق أفضل استجابة لاحتياجات المواطنين.