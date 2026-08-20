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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية اللبناني: على المسؤولين الإيرانيين وقف تدخلاتهم بشؤوننا

لبنان
لبنان
هاني حسين

أكد وزير الخارجية اللبناني، أنه على المسؤولين الإيرانيين وقف تدخلاتهم بشؤوننا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


وقال وزير الخارجية اللبناني: “عودة العلاقات مع البعثة الإيرانية لمسارها الطبيعي تبدأ بامتثال طهران لقرار الدولة اللبنانية”.

وأضاف وزير الخارجية اللبناني: “استمرار وجود السفير الإيراني يتعارض مع قرار سيادي واجب النفاذ لا يقبل أي استثناء”.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن دعم صمود أهالي القرى الحدودية أولوية وطنية، وتأمين شريان تواصل دائم وآمن معها ومقومات الحياة الأساسية فيها، مشددًا على أن الدولة اللبنانية ستبقى حاضرة إلى جانب أهلها.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس بلدية رميش حنا العميل ورئيس بلدية دبل عقل نداف، حيث جرى البحث في أوضاع الأهالي الصامدين في القرى والبلدات الجنوبية الحدودية واحتياجاتهم الأساسية التي تتيح لهم الاستمرار في أرضهم.

وعرض رئيسا البلديتين أبرز التحديات التي تواجه الأهالي، ولا سيما ضرورة ضمان استدامة شريان التواصل مع الداخل اللبناني، وتأمين مادة المازوت، واستمرار عمل المدارس والخدمات الأساسية، إضافة إلى دعم البلديات ومتابعة دفعات وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدين أهمية بقاء مؤسسات الدولة حاضرة في القرى الحدودية بما يؤمّن مقومات صمود أهلها.

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