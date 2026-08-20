قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمزة عبدالكريم يفرض نفسه في قائمة برشلونة لمواجهة إلتشي بالدوري الإسباني
موعد عودة حديقة الحيوان يقترب .. هل تفتح أبوابها نهاية 2026؟
إنشاء مصنع جيا مصر للمنتجات الصحية بالعين السخنة لدعم التنمية الاستثمارية
أفشة يلتقي رافينيا وجافي بعد مباراة الأهلي وبرشلونة في لقطة مميزة
قطع المياه 6 ساعات بمنطقة ترعة الإخلاص غداً
الجيش الأمريكي يعلن وصول حاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط
الجيش الأمريكي : غيرنا مسار 67 سفينة وعطلنا 3 منذ استئناف الحصار على إيران
موعد مباراة محمد صلاح مع طرابزون سبور أمام بطل المجر والقنوات الناقلة
بعد دخوله موسوعة جينيس .. كابونجا يعلن عن حدث عالمي برعاية النقل والشباب والرياضة
إثيوبيا تشتعل.. غارات جوية بطائرات مسيرة في موقعين بإقليم تيجراي
سنتكوم: حاملة الطائرات جورج واشنطن تصل إلى الشرق الأوسط
محمد صلاح يقود تشكيل طرابزون سبور لمواجهة فيرينتسفاروشي المجري بتصفيات الدوري الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألمانيا تسجل 14 ألف وفاة مرتبطة بالحر خلال صيف 2026

مبنى البرلمان الألماني- البوندستاج
مبنى البرلمان الألماني- البوندستاج
خاطر عبادة

أعلنت بيانات حكومية صدرت اليوم الخميس أن ألمانيا سجلت نحو 14 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة خلال صيف هذا العام، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 8900 حالة في عام 2018.

موجة الحر تقتل 9600 شخص في أسبوع واحد

وأوضح معهد روبرت كوخ للصحة العامة أن حوالي 9600 من هذه الوفيات وقعت خلال أسبوع واحد فقط في أواخر يونيو، عندما تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في أجزاء واسعة من البلاد.

وفقا لوكالة فرانس برس، لم تكن ألمانيا وحدها المتضررة. فقد سجل المعهد الإسباني للصحة العامة ما يقرب من 4500 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة منذ الأول من يونيو، فيما رصدت السلطات الصحية الفرنسية أكثر من 7300 حالة وفاة زائدة خلال الفترة نفسها.

ووفقاً لهيئة الصحة العامة الألمانية، تركزت النسبة الأكبر من الوفيات في الفئة العمرية فوق 75 عاما.

وجاء في التقرير: "في بعض الحالات مثل ضربة الشمس تؤدي الحرارة مباشرة إلى الوفاة، لكن في معظم الحالات تكون النتيجة مزيجاً من التعرض للحرارة وأمراض مزمنة موجودة مسبقاً". 

خسائر اقتصادية وبيئية فادحة

وتسببت موجة الحر والجفاف في أضرار كبيرة لأكبر اقتصاد في أوروبا، شملت اندلاع حرائق غابات، وتراجع غلة المحاصيل، وانخفاض مناسيب المياه في الأنهار الرئيسية المستخدمة لنقل البضائع.

وأشار المعهد إلى أن أرقام الوفيات تختلف من عام لآخر بحسب شدة موجات الحر، حيث انخفضت إلى أقل من 2000 حالة في أعوام مثل 2016.

دعوات لتعديل الدستور وتوفير 20 مليار يورو

في خضم الأزمة، طالب وزراء من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك الأصغر في حكومة المستشار فريدريش ميرز، بتكريس "التكيف مع المناخ وحماية الطبيعة" في الدستور الألماني.

وقال وزير البيئة كارستن شنايدر إن "أزمة المناخ أصبحت حقيقة ملموسة"، لكن القانون الحالي يحد من صلاحيات وزارته لمساعدة الولايات والمحليات.

 كما دعت المجموعة إلى تعديل قوانين التخطيط الحضري والبناء وسن تشريعات عمل جديدة للتعامل مع العمل في درجات حرارة مرتفعة.

وحذر وزير الصحة السابق كارل لاوترباخ من أن "العدد الحقي للوفيات قد يكون أعلى مما تعلنه الإحصاءات" بسبب المنهجية المتحفظة. 

وأكدت الرابطة الألمانية للمدن والبلديات أن المستشفيات ودور رعاية المسنين تحتاج إلى ما لا يقل عن 20 مليار يورو لتجهيزها بأجهزة تكييف وتحديث بنيتها التحتية لمواجهة تغير المناخ.

ألمانيا ضحايا موجة الحر أوروبا وموجات الحر تغير المناخ صيف 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

حملة وعي بالأزهر تفند مزاعم أن النبي ﷺ كان على مذهب أريوس

حادث

مصرع وإصـابة 19 في حـ ـادث انقلاب سيارة عمالة بالمنوفية

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات هامة اليوم.. إليك التفاصيل

عموتة والغندور والنني

كلام كاذب.. رد فعل صادم من النني على تصريحات خالد الغندور بشأن عموتة

ترشيحاتنا

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ينظم زيارة لذوي الهمم إلى متحف الفنون الشعبية

الأعلى للشئون الإسلامية ينظم زيارة لذوي الهمم إلى متحف الفنون الشعبية | صور

دار الإفتاء

ما حكم المبالغة في محبة النبي؟.. أمين الفتوى يجيب

افتتاح 19 مسجد

الأوقاف تفتتح 19 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

بالصور

بدلًا من 90 دقيقة.. 3 دقائق فقط من التمارين المكثفة قد تمنح جسمك فوائد مذهلة

دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون

بفستان طويل أنيق.. سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء ساحرة على البحر | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

علامة تظهر أثناء النوم تكشف الإصابة بالسرطان مبكرًا.. أعراض تحذيرية

متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

فيديو

السيدة

«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها

بيلا ثروت

بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد