محافظ الغربية يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، والمقرر أن تبدأ يوم السبت 22 أغسطس الجاري وتستمر حتى الاثنين 31 أغسطس، مؤكدًا ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام، مع الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح الأستاذ ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم الانتهاء من تجهيز 10 لجان امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية العشر، لاستقبال 8612 طالبًا وطالبة، إلى جانب تجهيز 19 استراحة للملاحظين ورؤساء اللجان، بواقع 10 استراحات للرجال و9 للسيدات، بطاقة استيعابية تبلغ 424 سريرًا، مع مراجعة جاهزية اللجان من حيث النظافة والصيانة والتهوية والإضاءة.

تحرك عاجل

وأشار وكيل الوزارة إلى جاهزية غرف العمليات الرئيسية بديوان المديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، إلى جانب الانتهاء من استعدادات الكنترولات ومراكز توزيع الأسئلة، مع استمرار المتابعة على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، مؤكدًا الالتزام بمنع دخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية قد تستخدم في أعمال الغش، حفاظًا على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

تفعيل غرف العمليات لجان

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة تتابع بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية جميع الترتيبات الخاصة بالامتحانات، مشددًا على ضرورة توفير بيئة امتحانية آمنة وهادئة للطلاب، مع استمرار التنسيق مع مديريات الأمن والصحة والتأمين الصحي والتموين ومرفق الإسعاف وشركتي كهرباء جنوب ووسط الدلتا، ورؤساء المدن والأحياء، لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات ودعم انتظام الامتحانات حتى نهايتها.