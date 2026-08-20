قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي يكشف مفاجأة في عقد حمزة عبد الكريم مع برشلونة.. 5 ملايين يورو تنتظر الأهلي
حماية شواطئ مصر بالقانون .. حظر البناء وتغيير طبيعة الساحل وعقوبات تصل للحبس
اتصوّر في مصر | طرح الإعلان الرسمي لمسلسل High Value Target: Debriefing The President
إطلاق قوافل صحية ضخمة في مصانع وشركات الغربية لرعاية العاملين | صور
قنا تتجهّز لإنشاء وحدات تغير المناخ لتعافي إنتاجية المزارعين أمام الحر الشديد
حمزة عبدالكريم يفرض نفسه في قائمة برشلونة لمواجهة إلتشي بالدوري الإسباني
موعد عودة حديقة الحيوان يقترب .. هل تفتح أبوابها نهاية 2026؟
إنشاء مصنع جيا مصر للمنتجات الصحية بالعين السخنة لدعم التنمية الاستثمارية
أفشة يلتقي رافينيا وجافي بعد مباراة الأهلي وبرشلونة في لقطة مميزة
قطع المياه 6 ساعات بمنطقة ترعة الإخلاص غداً
الجيش الأمريكي يعلن وصول حاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط
الجيش الأمريكي : غيرنا مسار 67 سفينة وعطلنا 3 منذ استئناف الحصار على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

لجان مدارس التعليم بالغربية
لجان مدارس التعليم بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، والمقرر أن تبدأ يوم السبت 22 أغسطس الجاري وتستمر حتى الاثنين 31 أغسطس، مؤكدًا ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام، مع الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح الأستاذ ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم الانتهاء من تجهيز 10 لجان امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية العشر، لاستقبال 8612 طالبًا وطالبة، إلى جانب تجهيز 19 استراحة للملاحظين ورؤساء اللجان، بواقع 10 استراحات للرجال و9 للسيدات، بطاقة استيعابية تبلغ 424 سريرًا، مع مراجعة جاهزية اللجان من حيث النظافة والصيانة والتهوية والإضاءة.

تحرك عاجل 

وأشار وكيل الوزارة إلى جاهزية غرف العمليات الرئيسية بديوان المديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، إلى جانب الانتهاء من استعدادات الكنترولات ومراكز توزيع الأسئلة، مع استمرار المتابعة على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، مؤكدًا الالتزام بمنع دخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية قد تستخدم في أعمال الغش، حفاظًا على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

تفعيل غرف العمليات لجان 

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة تتابع بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية جميع الترتيبات الخاصة بالامتحانات، مشددًا على ضرورة توفير بيئة امتحانية آمنة وهادئة للطلاب، مع استمرار التنسيق مع مديريات الأمن والصحة والتأمين الصحي والتموين ومرفق الإسعاف وشركتي كهرباء جنوب ووسط الدلتا، ورؤساء المدن والأحياء، لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات ودعم انتظام الامتحانات حتى نهايتها.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي لجان امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

حملة وعي بالأزهر تفند مزاعم أن النبي ﷺ كان على مذهب أريوس

حادث

مصرع وإصـابة 19 في حـ ـادث انقلاب سيارة عمالة بالمنوفية

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات هامة اليوم.. إليك التفاصيل

عموتة والغندور والنني

كلام كاذب.. رد فعل صادم من النني على تصريحات خالد الغندور بشأن عموتة

ترشيحاتنا

زيزو

شوبير يطمئن جماهير الأهلي على زيزو بعد إصابته في مباراة برشلونة

صورة من الدورة

انطلاق دورة إعداد المحاضرين للحكام بمشاركة 60 دارسًا

يوسف بلعمري

الأهلي يكشف موعد جراحة يوسف بلعمري في ألمانيا بعد إصابته بالرباط الصليبي

بالصور

بدلًا من 90 دقيقة.. 3 دقائق فقط من التمارين المكثفة قد تمنح جسمك فوائد مذهلة

دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون

بفستان طويل أنيق.. سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء ساحرة على البحر | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

علامة تظهر أثناء النوم تكشف الإصابة بالسرطان مبكرًا.. أعراض تحذيرية

متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

فيديو

السيدة

«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها

بيلا ثروت

بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد