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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فريق طبي بيطري بالغربية ينقذ قطًا يعاني إمساكا مزمنا وتضخما بالقولون

انقاذ حياة القط بالغربية
انقاذ حياة القط بالغربية
الغربية أحمد علي

نجح فريق مركز طب وجراحة الحيوانات الأليفة بمديرية الطب البيطري بالغربية في إجراء عملية جراحية لقط يبلغ من العمر 5 سنوات، كان يعاني من إمساك مزمن وتضخم بالقولون.

تفاصيل الواقعة 

وأوضحت مديرية الطب البيطري أنه تم إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، بالإضافة إلى الفحص بالموجات فوق الصوتية، وتبين عدم استجابة الحالة للعلاج الدوائي، ليتم اتخاذ قرار التدخل الجراحي باعتباره الخيار الأنسب للحالة.

تحرك بيطري الغربية 

وتمكن فريق المركز من إجراء عملية استئصال شبه كامل للقولون (Subtotal Colectomy)، واستغرقت العملية نحو 3 ساعات، بمشاركة كل من الدكتورة مروة نافع، والدكتورة شيماء صفوت، والدكتورة لونا أبو الخير، والدكتور محمد الخولي.

وأكدت المديرية أنه تم التأكد من استقرار الحالة الصحية للقط عقب إجراء العملية، مع تقديم العلاج والرعاية والدعم اللازمين ومتابعة الحالة بعد الجراحة.

إنقاذ حياة القط


وقالت الدكتورة نعمة عارف، وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، إن مركز طب وجراحة الحيوانات الأليفة يواصل تقديم الخدمات الطبية والجراحية المتخصصة للحالات التي تستقبلها المديرية، مؤكدة أهمية إجراء الفحوصات والتشخيص الدقيق قبل اتخاذ القرار المناسب للتعامل مع كل حالة.
وأضافت أن نجاح العملية يعكس كفاءة الفرق الطبية بالمركز، وحرص مديرية الطب البيطري بالغربية على توفير الرعاية البيطرية المتخصصة وفق أحدث الأساليب الطبية، مع استمرار متابعة الحالة بعد الجراحة لضمان استقرارها وتحسنها.

اخبار محافظة الغربية تحرك بيطري إنقاذ حياة قط عملية جراحية

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