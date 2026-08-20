7 دول تدعو إسرائيل لسحب خطط مشروع"إي1 الاستيطاني فورا

أصدرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج بيانًا مشتركًا بشأن قرار الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصات لأعمال البناء ضمن خطة "إي1" الاستيطانية.

وذكر البيان - الذي نُشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم /الخميس/ - أن "قرار الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصات بناء ضمن خطة (إي1) غير مقبول. لقد عارض المجتمع الدولي منذ فترة طويلة هذا التوسع الاستيطاني، وأعرب عن مخاوفه البالغة إزاءه، سواء بشكل خاص أو علني. ومن شأن هذه الخطة تقويض فرص تحقيق حل الدولتين، من خلال شق الضفة الغربية، والإضرار بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية".

وأضاف البيان: "إن القانون الدولي واضح في اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية. وهذا هو موقف المجتمع الدولي الذي أعاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيده".

وأشار إلى أنه "في وقت تشهد فيه الضفة الغربية حالة من عدم الاستقرار الشديد، مع مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين ضد المدنيين، وفرض قيود خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني، فإن هذا القرار يثير مزيدًا من القلق".

ودعا البيان الحكومة الإسرائيلية إلى "سحب هذه الخطط فورًا وإنهاء توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية".. كما دعا الشركات إلى عدم النظر في التقدم للمناقصات الخاصة بأعمال البناء، محذرًا من ضرورة إدراكها "العواقب القانونية وتلك المتعلقة بالسمعة، بما في ذلك خطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".

واختُتِم البيان بالتأكيد مجددًا على الالتزام "بسلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين"، مشددًا على أن الدول الموقعة "ستواصل العمل من أجل تحقيق هذا الهدف".