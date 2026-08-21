مي فاروق تحيي حفلا غنائيا في تونس

تستعد الفنانة مي فاروق لإحياء حفل غنائي، يوم 1 سبتمبر المقبل، بدولة تونس.

ومن المقرر أن يُقام الحفل بالمسرح الأثري بقرطاج، ويقود الأوركسترا المايسترو محمد الأسود.

أحدث أغاني مي فاروق:

طرحت الفنانة مي فاروق، على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو، أغنية سينجل جديدة بعنوان «حبايبنا»، وتتعاون فيها مع الشاعر عليم، وألحان وتوزيع موسيقي مدين، وتنفيذ وميكس وماستر أكرم عادل، وجيتار أحمد حسين، وصولوهات محمود شاهي.

أعمال مي فاروق:

تعود الفنانة مي فاروق إلى جمهورها في موسم هذا الصيف، بعمل رومانسي بسيط، تتناول فيه معنى حب اللقاء بعد الغياب والفراق.



