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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صور أقمار صناعية تكشف نشاط في مجمع مين زادايي النووي شمال طهران

موقع نووي
موقع نووي
محمد على

أظهرت صور أقمار صناعية حديثة، تجدد النشاط في مجمع مين زادايي النووي شمال شرقي طهران، بعد أشهر من تعرضه لهجوم إسرائيلي في مارس الماضي.

وكشفت صور عالية الدقة التقطت خلال سبتمبر وأكتوبر، عملت السلطات الإيرانية على إزالة الأنقاض وإصلاح أضرار لحقت بالموقع.

وكان الهجوم قد دمر عدداً من المباني، وسط ترجيحات بتضرر منشآت تحت الأرض أيضاً.

ووفقا لمعهد العلوم والأمن الدولي، قد يشير النشاط الأخير إلى محاولات لاستعادة قدرات مرتبطة بتطوير أسلحة نووية وإعادة بناء ما دُمر في المجمع النووي.

يأتي ذلك فيما شدد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، على ضرورة أن تجري إيران خفضاً "جوهرياً" لقدراتها في تخصيب اليورانيوم، لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب.

وأوضح فانس، في مقابلة مع "رويترز"، أن أي اتفاق محتمل سيتطلب من طهران اتخاذَ إجراءات ملموسة لخفض قدراتها على التخصيب، وليس الاكتفاء بتعهدات بخفضها مستقبلاً.

وقال إن واشنطن لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنها ستشترط تقديم تنازلات ملموسة تتعلق ببرنامجها النووي.

صور أقمار صناعية زادايي النووي شرقي طهران إزالة الأنقاض وإصلاح سبتمبر وأكتوبر الأنقاض وإصلاح أسلحة نووية الرئيس الأمريكي جيه دي فانس

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