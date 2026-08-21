قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انهيار عسكري وقيادة مجهولة.. ترامب يكشف عن دمار إيران من الداخل
الطقس اليوم.. أجواء مائلة للحرارة يصاحبها رذاذ خفيف وتحذيرات من استمرار ارتفاع الأمواج
أخبار التوك شو| تطورات الحالة الصحية لـ أحمد موسى وموعد عودته لـ على مسئوليتي.. بكري: هناك حالة من الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي ولا بد من عقوبات رادعة للمخالفين
إنطلاق امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026 غداً بجميع المحافظات
تصادم جوي عنيف.. مصرع طبيب في اصطدام طائرة بمروحية الشرطة بأمريكا
اضطراب في الأجواء.. تحطم طائرة تقل 8 أشخاص بولاية ألاسكا الأمريكية
فقد بصره جزئيا.. عودة عمران خان من المستشفى إلى السجن بعد فحص طبي
تفاصيل سعر الدولار في البنوك الآن
قناة بنما تحدد عدد السفن العابرة يوميا تحسبا لظاهرة النينيو الشديدة
للعام الثاني.. إدارة ترامب تعتزم منع عباس من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة
أبرز مباريات اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

العقارات المخالفة بعد التصالح.. ماذا يحدث للمرافق؟ ومتى يفقد العقار مزايا التقنين؟

مخالفات البناء
مخالفات البناء
عبد الرحمن سرحان

يتساءل كثير من المواطنين عن مصير العقارات المخالفة خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع استمرار مهلة التصالح في مخالفات البناء، خاصة فيما يتعلق بالمزايا التي يمنحها القانون للعقارات التي يتم تقنين أوضاعها، والعقوبات التي تظل قائمة في حال عدم التصالح.

استمرار المرافق دون دعم

حسم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء هذه المسألة، إذ أجاز استمرار تقديم خدمات المرافق للعقارات التي كانت موصلة إليها بالفعل قبل التصالح، لكنه ألزم أصحابها بسداد تكلفة الخدمة بالكامل دون الحصول على أي دعم تتحمله الدولة.

كما نص القانون على عدم جواز شهر أو تسجيل هذه العقارات وفقًا للقوانين المنظمة، طالما لم يتم الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.

لا مزايا للعقار غير المتصالح

وأكد القانون أنه لا يجوز توصيل المرافق العامة لأي عقار مخالف لم يتقدم مالكه بطلب تصالح، أو صدر قرار برفض طلبه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذه الحالات.

وفي المقابل، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإخطار جهات المرافق بقرارات قبول التصالح خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، بما يسمح بالتعامل مع العقارات التي تم تقنين أوضاعها.

مهلة التصالح مستمرة حتى نوفمبر 2026

ومع استمرار المهلة الحالية، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة آخر موعد لتقديم طلبات التصالح، بعدما قرر رئيس مجلس الوزراء مد الفترة لمدة ستة أشهر بموجب القرار رقم 1098 لسنة 2026.

وبدأ سريان المهلة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2026، وتستمر حتى نوفمبر 2026، بما يمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة أخيرة لتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.

سعر المتر يبدأ من 50 جنيهًا

وحدد القانون قيمة مقابل التصالح وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى الخدمات، بحيث لا يقل سعر المتر عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع مراعاة موقع العقار وطبيعة المخالفة.

كما منح المواطنين خصمًا يصل إلى 20% عند سداد قيمة التصالح دفعة واحدة، على أن يتم السداد خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة على طلب التصالح.م

الدعم العقارات مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي الجديد.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

الطقس غدًا

7 درجات كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

مهندس محمد رزق رئيس حي الدقي

هنحوّلك كاش على تليفونك | استبدال زجاجات البلاستيك وعلب الكانز الفارغة برصيد مالي في الدقي

طرابزون

الصحف التركية: خسارة طرابزون بالدوري الأوروبي ضربة قوية لطموحات الفريق

رسوم التحويل على إنستاباي

رسوم إنستاباي 2026 وحدود التحويل بعد قرار البنك المركزي رسميًا

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة في مصر

التوقيت الشتوي 2026 .. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة في مصر

ولي أمر يستغيث

أولياء أمور يتهمون مدرسة دولية بتوريطهم في قروض بالملايين "بصور البطايق" .. والتعليم تحقق

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 وتأخير الساعة في مصر

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 وتأخير الساعة في مصر

ترشيحاتنا

رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

رئيس التنظيم والإدارة يلتقي موظفي الموارد البشرية بالدولة في ختام برنامج تدريبي

أعلى عائد متاح في البنوك بعد قرار المركزي اليوم

بعد قرار البنك المركزي.. إليك أكبر عائد يمكنك الحصول عليه من شهادات الادخار

جانب من الاجتماع

القومي لبحوث الإسكان والبناء يناقش وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات بالمدن الجديدة

بالصور

منة شلبي بملابس الإعـ.دام.. الصور الأولى من كواليس مسلسل عنبر الموت

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد