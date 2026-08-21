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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين وسويسرا تختتمان مفاوضات تحديث اتفاقية التجارة الحرة وتوقعان مذكرة تفاهم

الصين وسويسرا تختتمان مفاوضات تحديث اتفاقية التجارة الحرة وتوقعان مذكرة تفاهم
الصين وسويسرا تختتمان مفاوضات تحديث اتفاقية التجارة الحرة وتوقعان مذكرة تفاهم
أ ش أ

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم /الجمعة/ إتمام مفاوضات تحديث اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وسويسرا، وتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التجارة الصيني وانج وينتاو، مع رئيس الاتحاد السويسري ورئيس الإدارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي جي بارميلين، في العاصمة السويسرية برن، بحسب بيان وزارة التجارة الصينية.

وقال وانج، إن هذا الإنجاز يبرز التزام الجانبين الواضح باختيار الاستقرار ودعم التجارة الحرة، وذلك في ظل بيئة دولية مليئة بالتقلبات.

وذكرت الوزارة أن الجانبين كانا قد بدآ مفاوضات تحديث اتفاقية التجارة الحرة في سبتمبر 2024، وبفضل جهودهما المشتركة وخمس جولات من المشاورات، اختتمت المفاوضات بنجاح، والتزم الجانبان بتحقيق انفتاح ثنائي على مستوى أعلى في مجالات السلع والخدمات والاستثمار والقواعد وغيرها، مما سيتيح فرصا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.

وأكد وزير التجارة الصيني، أن سويسرا شريك تعاوني مهم للصين، وأن تعاونهما يحتل مكانة رائدة في هذا المجال.. مشيرا إلى أن هذا العام انطلاق الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين والذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية الابتكارية بين الصين وسويسرا.

وأعرب وانج عن استعداد وزارته للعمل مع الإدارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي في سويسرا لتنفيذ التوافق المهم بين قادة البلدين، وإتمام الاتفاقية المحسنة وتطبيقها في أسرع وقت ممكن، بما يعزز الارتقاء النوعي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، ويحقق فائدة أكبر للشركات والشعبين في كلا البلدين.

ومن جانبه.. أشار بارميلين إلى أن سويسرا والصين تتمتعان بتعاون وثيق وعلاقات اقتصادية وتجارية مزدهرة، وأن الحكومة السويسرية وقطاع الأعمال السويسري يوليان أهمية بالغة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين.

وأوضح أن اتفاقية التجارة الحرة لعبت دورا مهما في التعاون الثنائي، لافتا إلى أن نجاح تحديثها يعتبر علامة فارقة أخرى في مسيرة تطوير العلاقات الثنائية، إذ سيوفر هذا الاتفاق ضمانات مؤسسية أكثر استقرارا وشفافية وقابلية للتنبؤ للتنمية طويلة الأجل لشركات البلدين، وسيرسل إشارة إيجابية مفادها بأن الجانبين يعززان التعاون المفتوح والتجارة الحرة، ويحافظان على بيئة اقتصادية وتجارية دولية قائمة على القواعد.

وأعرب عن استعداد سويسرا لاغتنام فرصة ترقية اتفاقية التجارة الحرة لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري مع الصين، وتعميق الشراكة الاستراتيجية الابتكارية، ومواصلة توفير بيئة أعمال مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية العاملة في سويسرا.

يُشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وسويسرا تم توقيعها في يوليو 2013 ودخلت حيز التنفيذ في يوليو 2014، وكانت أول اتفاقية تجارة حرة توقعها الصين مع دولة أوروبية قارية.

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