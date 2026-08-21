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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي

الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي
الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي
أ ش أ

أعرب الاتحاد الأوروبي عن التزامه بتعزيز التعاون الدولي في مجال أمن الفضاء، والنهوض بتطوير المعايير والقواعد والمبادئ التي تشجع السلوك المسؤول في الفضاء الخارجي، ودعم جهود المجتمع الدولي لمنع سباق التسلح في الفضاء.

جاء ذلك في بيان الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر "نزع السلاح ومنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي" المنعقد في جنيف، بحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.

وفي البيان.. أقر الاتحاد الأوروبي بأن الفضاء الخارجي ملكية عامة تستخدم لصالح البشرية جمعاء، مشيرا إلى أن منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي أمر بالغ الأهمية لضمان الوصول إلى بيئة الفضاء وسلامتها وأمنها، واستخدامها على المدى الطويل للأغراض السلمية.

ويعتقد الاتحاد الأوروبي أن هدف اتفاقية منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي بجميع جوانبه قابل للتحقيق من خلال مزيج من القرارات والتدابير التكميلية الملزمة قانونا وغير الملزمة قانونا.

ونظرا للتطور السريع للتكنولوجيا في هذا المجال.. يرى الاتحاد الأوروبي أن وضع معايير وقواعد ومبادئ للسلوك المسؤول هو السبيل الأمثل والأكثر عملية للمساهمة في إطار برنامج الشراكة من أجل الفضاء الخارجي بكافة جوانبه.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي مجدداً على انطباق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، على الفضاء الخارجي، وفقا لما تنص عليه المادة الثالثة من معاهدة الفضاء الخارجي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومعاهدات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بالفضاء الخارجي، فضلا عن المبادئ التوافقية التي تم تطويرها في إطار الأمم المتحدة.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن تعزيز الثقة بين الدول يعتبر شرطا أساسيا لتطوير وتعزيز القرارات الملزمة قانونا، ويشكل الالتزام الصارم بقانون الفضاء الدولي حجر الزاوية لبناء هذه الثقة الضرورية.. وتابع "وفي هذا الصدد، ندعم بقوة تنفيذ تدابير الشفافية وبناء الثقة التي نوقشت وتم الاتفاق عليها في تقرير فريق الخبراء الحكوميين لعام 2013، ونرحب بالتقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذها".

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء تزايد الأنشطة الغامضة أو غير الودية أو العدائية في الفضاء الخارجي، مؤكدا أهمية معالجة هذه التطورات على الفور كجزء من الجهود الدولية لمنع التهديدات التي تواجه الأنظمة الفضائية. ومن بين أخطر هذه التهديدات تجارب الصواريخ المضادة للأقمار الصناعية ذات الإطلاق المباشر المدمرة، والتي قد تشمل آثارها الضارة تدمير القمر الصناعي المستهدف، وتوليد كميات كبيرة من الحطام الفضائي الجانبي طويل الأمد، وزيادة خطر التصعيد.

ورحب الاتحاد الأوروبي بالالتزامات التي قطعتها حتى الآن 38 دولة عضو في الأمم المتحدة، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كمعيار للسلوك المسؤول، بعدم إجراء تجارب الصواريخ المضادة للأقمار الصناعية ذات الإطلاق المباشر المدمرة، وشجع جميع الدول على تقديم مثل هذا الالتزام في أقرب وقت ممكن.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى أهمية اتباع نهج شامل ومتعدد الأطراف، يشمل إشراك المنظمات الدولية والجهات التجارية وممثلي المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، عند معالجة التهديدات الفضائية التي تواجه السلم والأمن الدوليين.

الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون الدولي في مجال أمن الفضاء تشجع السلوك المسؤول في الفضاء الخارجي

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