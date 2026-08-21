قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب حاجزا عسكريا شرق بيت لحم

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نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حاجزا عسكريا عند جسر "بيت تعمر" شرق بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند جسر "بيت تعمر" المؤدي إلى بلدة "زعتره"، وأوقفت وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم، ما أدى إلى أزمة مرورية في المكان.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المواطنة أفنان هاشم وديع صالح، عقب مداهمة منزل والدها في قرية "شوفة" جنوب شرق طولكرم.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة صالح، وأخضعت المنزل لعملية تفتيش دقيقة لوقت طويل، وسرقت مبالغ مالية ومصاغ ذهبي من المنزل.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من المنازل الأخرى في القرية، وفتشتها، وأخضعت سكانها للتحقيق، كما احتجزت عددا منهم لفترات متفاوتة.

وتشهد قرى وبلدات طولكرم، اقتحامات يومية متكررة من قوات الاحتلال، تترافق مع عمليات تفتيش واحتجاز للفلسطنيين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، قريتي "اللبن الشرقية" و"عمورية" جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من آليات الاحتلال العسكرية وناقلات الجند، اقتحمت القريتين، وتجولت في شوارعهما لعدة ساعات، وسط تحليق لطائرة مسيرة "درون".