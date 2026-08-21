إحباط هجوم محتمل في إحدى المدارس الثانوية بالفلبين

أعلنت السلطات الفلبينية العثور على مسدس داخل حقيبة طالب يبلغ من العمر 14 عاما في إحدى المدارس الثانوية بجزيرة سيبو.

وذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية اليوم /الجمعة/ - أن تم العثور على المسدس خلال تفتيش مفاجئ للحقائب قام به أحد المدرسين كإجراء أمني وقائي، في ظل تزايد حوادث العنف المدرسي مؤخرا.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المسدس يخص جد الطالب، وكان محتفظا به داخل خزانة في المنزل، وقد أخد الطالب المسدس دون علم جده وأحضره معه إلى المدرسة.

ولفتت القناة الإخبارية إلى أن الطالب يعيش تحت رعاية جديه نظرا لعمل والديه خارج الجزيرة.

وقد استدعت إدارة المدرسة الشرطة فورا، حيث تم التحفظ على السلاح الذي لم يكن يحتوي على ذخيرة.

وكانت وزارة التعليم الفلبينية قد أكدت أنها تعمل على تعزيز التدابير الأمنية في المدارس بعد تزايد حوادث العنف المدرسي، والتي كان أخرها حادث إطلاق النار الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي في إحدى المدارس بمدينة "زامبوانجا"، وأودي بحياة شخصين.