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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قافلة مجانية للصحة تقدم 3700 خدمة طبية بجزيرة أبو صالح ببني سويف

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية علاجية بجزيرة أبو صالح شرق النيل التابعة لمركز ناصر، يومي الأربعاء والخميس 19 و20 أغسطس الجاري، وذلك في إطار سياسة القوافل العلاجية التي تستهدف الوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق النائية والمحرومة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور وزير الصحة، وتحت رعاية محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز، وبإشراف الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة.

وأوضح وكيل الوزارة في تقريره أن القافلة نفذها فريق الإشراف على القوافل الطبية العلاجية، برئاسة الدكتور ياسر خيري منسق القوافل، وعضوية الدكتور محمد خلف مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد عجمي مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.

ضمت القافلة 7 عيادات في 6 تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة، مع تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1220 حالة، وصرف العلاج لهم بالمجان، إلى جانب إجراء 160 تحليل دم و241 تحليل طفيليات، و9 حالات أشعة عادية، وإجراء 97 حالة موجات فوق صوتية، وتحويل حالة واحدة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

كما تضمنت القافلة تنظيم ندوات للتثقيف والتوعية الصحية استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت عددًا من الموضوعات الصحية المهمة، من بينها الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية، بجانب إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 234 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات الطبية والتشخيصية والتوعوية المقدمة للمواطنين خلال القافلة إلى 3724 خدمة.
 

بني سويف جزيرة ابو صالح ناصر

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