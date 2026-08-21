تسمم غذائي لـ 5 أشخاص من أسرة واحدة بحلاوة المولد في سوهاج

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفلان، بأعراض اشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم حلاوة المولد داخل منزلهم بإحدى قرى مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، فيما تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الجهات المختصة إخطارًا يفيد بوصول عدد من أفراد أسرة واحدة إلى مستشفى جرجا العام، عقب ظهور أعراض مرضية عليهم بعد تناولهم حلاوة المولد داخل منزلهم، وسط اشتباه في تعرضهم لتسمم غذائي.

وبالفحص، تبين أن المصابين هم:" ع. م. ج، 4 أعوام، وم. م. ج، 8 أشهر، وأ. م. ج، 14 عامًا، وز. ج. ع، 40 عامًا، ور. ج. ع، 43 عامًا، وجميعهم من المقيمين بقرية بني عيش بدائرة مركز جرجا".

وأفادت المعلومات الأولية بأن المصابين ظهرت عليهم أعراض تمثلت في آلام حادة بالبطن وإسهال، عقب تناول حلاوة المولد داخل المنزل، ما استدعى نقلهم إلى مستشفى جرجا العام للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

واستقبل المستشفى المصابين، حيث تم التعامل مع الحالات وفق الإجراءات الطبية المتبعة، مع وضعهم تحت المتابعة الطبية للاطمئنان على استقرار حالتهم الصحية، خاصة مع وجود طفلين بين المصابين، أحدهما رضيع يبلغ من العمر 8 أشهر.

وجارٍ متابعة الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الأعراض التي ظهرت على أفراد الأسرة، فيما لم يتم حتى الآن الجزم بأن حلاوة المولد كانت السبب المباشر في إصابتهم، لحين استكمال الفحوصات والإجراءات اللازمة.

وتواصل الجهات المختصة متابعة الحالات الصحية للمصابين، وسط تأكيد على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم لحين تحسن حالتهم واستقرار أوضاعهم الصحية.