قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من آمال ماهر لـ«صدى البلد» على تأجيل أو إلغاء حفل قرطاج
المقدم والجدية..الإسكان تعلن عن منظومة جديدة لتخصيص الأراضي للمستثمرين
موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 .. توضيح عاجل
مدير وكالة الاستخبارات المركزية يحذر روسيا من مهاجمة دول الناتو خلال زيارته لموسكو
رئيس أركان الاحتلال: ميزانية البلاد في أزمة والخزينة فارغة
برلمانية: المرحلة المقبلة تتطلب نتائج يشعر بها المواطن في حياته
شراكة استراتيجية وتعاون عابر للحدود.. مصر تستعد لاستقبال الرئيس الصيني
جاد شويري يحسم الجدل حول اعتزاله الفن: لن أعتزل إلا بالموت.. خاص (فيديو)
حين يصبح الإنشاد رسالة رحمة.. ذوو الهمم يحتفون بالمولد النبوي الشريف في مترو الأنفاق
روسيا تهدد باستهداف المنشآت العسكرية البريطانية في أوكرانيا وخارجها
عمر مرموش يوقع عقود انتقاله إلى توتنهام.. صحفي إيطالي يكشف التفاصيل
93 مليارا تعود إلى خزينة الدولة.. العراق تكشف حصيلة عملياتها من مكافحة الفساد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لازم تفعلها فوراً.. ميزات جديدة في واتساب لحماية حسابك

تطبيق واتساب
تطبيق واتساب

أعلنت واتساب عن سلسلة من التحديثات الأمنية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز حماية حسابات المستخدمين، وتوسيع طرق المصادقة، ومكافحة المكالمات الواردة غير المرغوب فيها.

 

مفاتيح المرور 

أكدت منصة المراسلة أن أكثر من مليار مستخدم يستخدمون حاليًا مفاتيح المرور للمصادقة، ما دفع إلى إجراء تحسينات جديدة عبر المنصات جنبًا إلى جنب مع تدابير أمنية أوسع.

تتيح ميزة "كلمات المرور" للمستخدمين تسجيل الدخول باستخدام المصادقة البيومترية (مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه) أو قفل شاشة الجهاز، ما يُغني عن الحاجة إلى رموز التحقق عبر الرسائل النصية القصيرة ومع التحديث الأخير، يدعم واتساب الآن إضافة عدة كلمات مرور إلى حساب واحد.

يُتيح هذا التغيير للمستخدمين الذين يعملون على منصات مختلفة، مثل أجهزة iOS وAndroid، الوصول الآمن باستخدام القياسات الحيوية بغض النظر عن نوع الجهاز المستخدم. ويمكن للمستخدمين ضبط هذه الميزة من خلال الإعدادات > الحساب > كلمات المرور.

التحقق المحسن بخطوتين

للتصدي لعمليات الاحتيال المحتملة والتواصل غير المرغوب فيه، أضاف واتساب معلومات سياقية للمكالمات الواردة من جهات اتصال غير محفوظة على أجهزة أندرويد، فعندما يتصل بك رقم مجهول، تعرض واجهة التطبيق تفاصيل ذات صلة قبل الرد، بما في ذلك:

رمز البلد أو منشأ رقم  الهاتف.

أي مجموعات مشتركة بين المتلقي والمتصل.

تم تصميم هذا السياق الإضافي لمساعدة المستخدمين على تقييم المكالمات غير المرغوب فيها وتحديد محاولات الاحتيال المحتملة قبل الرد عليها.

التحديثات الأمنية حسابات المستخدمين المكالمات الواردة تسجيل الدخول قفل شاشة رقم الهاتف محاولات الاحتيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

الرائد مدحت ماضي

مواجهة أمنية.. مصرع عنصرين خطرين وإصابة رئيس مباحث طما في قدمه

جانب الاحتفالية

سنة مرت بكل رضا وجبر.. هبة مجدي تحتفل بعيد ميلادها برسالة مؤثرة

بيزيرا

شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

الواقعة

كأنه فيلم أكشن.. الداخلية تقضي على 3 متهمين في واقعة السرقة الهوليوودية بالقلج

خسوف القمر

خسوف القمر الجمعة.. مصر على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة ومفاجأة في موعد رؤيتها

شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

صورة أرشيفية

موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين

ترشيحاتنا

أرشيفية

كاتب يكشف تفاصيل التحويل الإلكتروني بين المدارس وأسباب قبول الطلب

محمد عفيفي: الرياضة المصرية حققت 22 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط

محمد عفيفي: الرياضة المصرية حققت 22 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط

أرشيفية

استشاري أمراض باطنة يكشف 4 طرق لتشخيص جرثومة المعدة.. والعلاج أسبوعين

بالصور

الكيلو بـ70 جنيها في الأسواق.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

موعد شهر رمضان2027 عد تنازلي.. كم يوما متبقيا على الصيام؟

موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027

ببطن مكشوف.. مي سليم تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة

قبل المدارس.. طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

فيديو

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد