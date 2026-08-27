لازم تفعلها فوراً.. ميزات جديدة في واتساب لحماية حسابك

أعلنت واتساب عن سلسلة من التحديثات الأمنية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز حماية حسابات المستخدمين، وتوسيع طرق المصادقة، ومكافحة المكالمات الواردة غير المرغوب فيها.

مفاتيح المرور

أكدت منصة المراسلة أن أكثر من مليار مستخدم يستخدمون حاليًا مفاتيح المرور للمصادقة، ما دفع إلى إجراء تحسينات جديدة عبر المنصات جنبًا إلى جنب مع تدابير أمنية أوسع.

تتيح ميزة "كلمات المرور" للمستخدمين تسجيل الدخول باستخدام المصادقة البيومترية (مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه) أو قفل شاشة الجهاز، ما يُغني عن الحاجة إلى رموز التحقق عبر الرسائل النصية القصيرة ومع التحديث الأخير، يدعم واتساب الآن إضافة عدة كلمات مرور إلى حساب واحد.

يُتيح هذا التغيير للمستخدمين الذين يعملون على منصات مختلفة، مثل أجهزة iOS وAndroid، الوصول الآمن باستخدام القياسات الحيوية بغض النظر عن نوع الجهاز المستخدم. ويمكن للمستخدمين ضبط هذه الميزة من خلال الإعدادات > الحساب > كلمات المرور.

التحقق المحسن بخطوتين

للتصدي لعمليات الاحتيال المحتملة والتواصل غير المرغوب فيه، أضاف واتساب معلومات سياقية للمكالمات الواردة من جهات اتصال غير محفوظة على أجهزة أندرويد، فعندما يتصل بك رقم مجهول، تعرض واجهة التطبيق تفاصيل ذات صلة قبل الرد، بما في ذلك:

رمز البلد أو منشأ رقم الهاتف.

أي مجموعات مشتركة بين المتلقي والمتصل.

تم تصميم هذا السياق الإضافي لمساعدة المستخدمين على تقييم المكالمات غير المرغوب فيها وتحديد محاولات الاحتيال المحتملة قبل الرد عليها.