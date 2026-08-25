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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سبتمبر ليس كغيره.. أول زيادة في الإيجار القديم وبداية العد التنازلي لانتهاء العقود

الإيجار القديم
الإيجار القديم
حسن رضوان

مع اقتراب شهر سبتمبر 2026، يترقب ملايين الملاك والمستأجرين بدء تطبيق أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، الذي وضع آلية جديدة لتنظيم العلاقة الإيجارية وإنهاء نظام الإيجار القديم بصورة تدريجية.

زيادة الإيجار القديم في سبتمبر 2026

تبدأ الزيادة الدورية اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، بنسبة 15% سنويًا، لتكون أول زيادة يتم تطبيقها بعد بدء العمل بالقانون، ضمن المرحلة الانتقالية التي تستهدف تحقيق توازن أكبر بين حقوق الملاك والمستأجرين.

كيف تُحسب زيادة الإيجار القديم؟

حدد القانون أن تكون الزيادة السنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية المستحقة، على أن يتم احتسابها على القيمة السارية بعد تطبيق الحد الأدنى المقرر قانونًا، أو على القيمة الفعلية إذا كانت أعلى من الحد الأدنى.

وتتكرر الزيادة بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية، وفقًا للمدة التي حددها القانون لإنهاء عقود الإيجار القديم.

الحد الأدنى للإيجار حسب تصنيف المنطقة

قسم القانون المناطق السكنية إلى 3 فئات، مع تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية الشهرية، كالتالي:

- المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا.
- المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا.

وتتولى لجان الحصر المختصة تحديد تصنيف المناطق وفقًا للمعايير المنصوص عليها قانونًا، مع سداد فروق القيمة الإيجارية المستحقة حال وجودها بعد اعتماد نتائج التصنيف.

متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟

حدد القانون فترة انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية، تختلف بحسب طبيعة الوحدة.

وبالنسبة للوحدات التجارية والإدارية والمهنية، تستمر العقود لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ثم تنتهي بقوة القانون.

أما الوحدات السكنية، فتستمر العلاقة الإيجارية لمدة 7 سنوات، مع تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، لتنتهي العقود وفق الجدول الزمني الذي حدده القانون، ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد جديد.

متى يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة؟

أجاز القانون للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في عدد من الحالات، من بينها:

- بقاء الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر مقبول.
- ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.

وفي هذه الحالات، يجوز للمالك اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإنهاء العلاقة الإيجارية وفق الإجراءات القانونية.

السكن البديل وضمانات المستأجرين

وفي المقابل، منح القانون المستأجرين عددًا من الضمانات خلال المرحلة الانتقالية، من بينها أولوية الحصول على وحدات بديلة سكنية أو غير سكنية تطرحها الدولة، وفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المستأجرين الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم الحد الأدنى للإيجار

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