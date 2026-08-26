دراسة تكشف حركة غير متوقعة لمواد داخل اللب الخارجي للأرض

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا أن اللب الخارجي للأرض قد يكون أكثر تعقيدا وحركة مما كان يُعتقد سابقا، بعدما أظهرت تحليلات لموجات زلزالية مؤشرات على وجود مواد غير متجانسة تتحرك داخله.

واعتمد الباحثون على بيانات زلزالية نتجت عن تجارب تحت الأرض أجرتها فرنسا في جزيرة موروروا ببولينيزيا الفرنسية بين عامي 1977 و1995، ما أتاح لهم مقارنة إشارات زلزالية سلكت مسارات متشابهة عبر باطن الأرض في فترات زمنية مختلفة.

وأظهرت النتائج أن الموجات الزلزالية التي عبرت اللب الخارجي لم تستغرق الوقت نفسه في كل مرة؛ إذ كانت أسرع بنحو 0.1 ثانية في عامي 1982 و1983 مقارنة بعام 1977، وبنحو 0.15 ثانية بين عامي 1988 و1990، قبل أن تصبح أبطأ بنحو 0.15 إلى 0.2 ثانية بحلول عام 1995.

ورغم أن الفروق المسجلة لا تتجاوز أجزاء من الثانية، فإنها قد تشير إلى تغيرات في المواد التي عبرتها الموجات لمسافات آلاف الكيلومترات داخل الأرض.

وتشير الدراسة إلى احتمال وجود منطقة غير متجانسة تمتد لأكثر من 700 كيلومتر وبسماكة تقارب 100 كيلومتر في جنوب المحيط الهادي عند خطوط العرض المنخفضة، وقد تفسر هذه المنطقة التغيرات التي رصدتها الموجات الزلزالية.

ويرى الباحثون أن دراسة حركة المواد داخل اللب الخارجي قد تسهم في فهم آلية تشكل المجال المغناطيسي للأرض والعوامل المؤثرة في تغيراته.