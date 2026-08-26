قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء
نشر مقاطع خادشة على مواقع التواصل .. عقوبة صانع محتوى خالف القانون
محمد عادل: ركلة جزاء بن شرقي سليمة.. ومروان عطية يستحق الطرد
الفنان طه دسوقي يكشف موقفه من الأبوة: «مش مستعد أكون مسئول عن شخص والوقت مش مناسب»
بريطانيا تحت التهديد الروسي .. مسئولون يحذرون من رد مباشر على دعم أوكرانيا
خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق
«حرمني من وداع أمي» .. زوجة تطلب الطلاق للضرر بعد منعها من حضور جنازة والدتها بسوهاج
روسيا: احتراق مستودع وايلد بيريز في منطقة تامبوف بعد هجوم بمسيّرة
كارثة مروعة .. مصرع 14 رضيعًا جراء حريــق بمستشفى في إسلام آباد
متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026
استغاثت بالركاب ففر هاربًا .. ضبط المتهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دراسة تكشف حركة غير متوقعة لمواد داخل اللب الخارجي للأرض

اللب الخارجي للأرض
اللب الخارجي للأرض
حنان توفيق

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا أن اللب الخارجي للأرض قد يكون أكثر تعقيدا وحركة مما كان يُعتقد سابقا، بعدما أظهرت تحليلات لموجات زلزالية مؤشرات على وجود مواد غير متجانسة تتحرك داخله.

واعتمد الباحثون على بيانات زلزالية نتجت عن تجارب تحت الأرض أجرتها فرنسا في جزيرة موروروا ببولينيزيا الفرنسية بين عامي 1977 و1995، ما أتاح لهم مقارنة إشارات زلزالية سلكت مسارات متشابهة عبر باطن الأرض في فترات زمنية مختلفة.

وأظهرت النتائج أن الموجات الزلزالية التي عبرت اللب الخارجي لم تستغرق الوقت نفسه في كل مرة؛ إذ كانت أسرع بنحو 0.1 ثانية في عامي 1982 و1983 مقارنة بعام 1977، وبنحو 0.15 ثانية بين عامي 1988 و1990، قبل أن تصبح أبطأ بنحو 0.15 إلى 0.2 ثانية بحلول عام 1995.

ورغم أن الفروق المسجلة لا تتجاوز أجزاء من الثانية، فإنها قد تشير إلى تغيرات في المواد التي عبرتها الموجات لمسافات آلاف الكيلومترات داخل الأرض.

وتشير الدراسة إلى احتمال وجود منطقة غير متجانسة تمتد لأكثر من 700 كيلومتر وبسماكة تقارب 100 كيلومتر في جنوب المحيط الهادي عند خطوط العرض المنخفضة، وقد تفسر هذه المنطقة التغيرات التي رصدتها الموجات الزلزالية.

ويرى الباحثون أن دراسة حركة المواد داخل اللب الخارجي قد تسهم في فهم آلية تشكل المجال المغناطيسي للأرض والعوامل المؤثرة في تغيراته.

اللب الخارجي للأرض موجات زلزالية متجانسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ممدوح عباس

ممدوح عباس يُفجّر مفاجآت عن الزمالك: هذه الأسماء أمام نيابة الأموال العامة خلال 10 أيام

اختراق الهاتف

خطر المكالمة الواحدة.. هل يستطيع رقم مجهول اختراق هاتفك بمجرد الرد؟

إمام عاشور

أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي

الارصاد

تصل لـ 44 بالجنوب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وموعد انخفاض الحرارة

الوحدات السكنية

الإيجار التمليكي يفتح باب الأمل أمام محدودي الدخل.. تفاصيل طرح وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 2000 جنيه

المتهمين

القبض على شخص استعان بشقيقه ووالدته للتعدي على طليقته بالضرب بالقليوبية

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

الزمالك

كمال شعيب يكشف: إحالة جميع المسئولين عن ملف الكرة بالزمالك للتحقيق .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين

نقابة البيطريين: تحرّك لحسم ملف كلاب الشوارع .. وصرف الكادر لأطباء الزراعة

الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي

توفير التسهيلات لـ«تاليس».. وزير الإنتاج الحربي: حريصون على تعزيز الشراكات مع الشركات الفرنسية

الساحل الشمالى

شراكة عقارية تجمع البحث والاستشارات والتمويل في تجربة واحدة بالساحل الشمالي

بالصور

طريقة عمل فطائر الجبنة في المنزل .. وصفة سريعة وهشة بدون تخمير

طريقة عمل فطائر الجبنة
طريقة عمل فطائر الجبنة
طريقة عمل فطائر الجبنة

هل يساعد نخاع العظام في الحفاظ على صحة البشرة والمفاصل؟ .. خبراء يكشفون الحقيقة

فوائد نخاع العظام
فوائد نخاع العظام
فوائد نخاع العظام

ساندي تتألق بإطلالة صيفية لافتة .. نظارة شمسية وتيشيرت بطابع فني | شاهد

ساندي
ساندي
ساندي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم يوميًا؟.. دراسة تكشف علاقتها بمرضى الكبد الدهني

الطماطم ومرض الكبد الدهني
الطماطم ومرض الكبد الدهني
الطماطم ومرض الكبد الدهني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد