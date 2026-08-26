السعودية والسنغال تعززان التعاون في مكافحة الفساد والجرائم العابرة للحدود

وقّعت السعودية والسنغال مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال منع الفساد ومكافحته، وتبادل المعلومات والخبرات، إلى جانب مواجهة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد، بما يدعم جهود حماية النزاهة وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

ومثّل الجانب السعودي في توقيع المذكرة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، فيما مثّل الجانب السنغالي رئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد مصطفى كاه.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية والمكتب الوطني لمكافحة الفساد في السنغال، من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتطوير الممارسات المتخصصة في مجالات حماية النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته.

كما تشمل التعاون في بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات، بما يسهم في رفع كفاءة الجانبين في التعامل مع قضايا الفساد والجرائم المرتبطة بها، فضلًا عن تعزيز التنسيق لمواجهة الجرائم العابرة للحدود ذات الصلة بالفساد، وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل توسيع التعاون في مجالات حماية النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب تبادل الخبرات في مكافحة الجرائم المالية والفساد العابر للحدود، بما يدعم الجهود الدولية لترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.