حاجتي اتسرقت على الطريق.. ميمي جمال تروي موقفا صعبا تعرضت له

حلت الفنانة ميمي جمال، ضيفة على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ".

وقالت ميمي جمال، :" كنت بعمل مسرح في الإسكندرية وقررت أسافر بشنط المسرح في عربة نص نقل عشان أروح بيها المسرح".

وتابعت ميمي جمال:" اتحركنا بعربيتين انا في عربية ومعنا سيارة نص نقل محملة بشنط خاصة بالمسرح ".

وأكملت ميمي جمال:" فجأة على الطريق جت عربية تانية خدت الشنط الخاصة بي من على السيارة النص نقل والسائق مخدش باله ، وحاجتي اتسرقت بدون علمنا وإحنا ماشيين على الطريق وإحنا مخدناش بالنا خالص ".

