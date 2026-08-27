قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلومبرج: الولايات المتحدة أحرزت بعض التقدم في إزالة الألغام من المياه الدولية
بعد أزمة السالمونيلا بأمريكا.. اتحاد منتجي الدواجن يوجه رسالة طمأنة للمصريين
بعد تجاوز الضحايا 150 قتيلًا.. ما الأسباب العلمية وراء فيضانات نيبال؟
مواجهة أمنية.. مصرع عنصرين خطرين وإصابة رئيس مباحث طما في قدمه
دعاء الفجر للرزق والتوفيق في الحياة.. أفضل الأدعية لبداية يومك بالبركة وتيسير الأمور
خسوف القمر الجمعة.. مصر على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة ومفاجأة في موعد رؤيتها
القبض على عامل تحـ رش بطالبة أثناء سيرها في الشارع بالإسكندرية
رقص خادش وحشيش.. القبض على صانعتي محتوى في التجمع بتهمة نشر مقاطع مخلة
قرار قضائي يحدد موعد محاكمة العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر و3 متهمين آخرين
بعد اسبوعين من الكارثة.. زلزال جديد يضرب كولومبي
ولسه مكملين 2030.. إمام عاشور يحتفل بالتجديد مع الأهلي على طريقته
رمضان صبحي كلمة السر في تجديد إمام عاشور.. أضا يكشف تفاصيل عقد اللاعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر ريان: غياب التجانس وراء خسارة البنك الأهلي.. وشيكوبانزا لاعب مميز

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، أن التغييرات التي أجراها الجهاز الفني للأهلي قلبت مواجهة الشرقية إنبي لصالح الفريق الأحمر خلال الشوط الثاني، مشيرًا إلى أن قرارات الجهاز الفني كان لها دور مؤثر في تغيير شكل المباراة.

وقال ريان، خلال استضافته ببرنامج «ستاد المحور» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، إن أيمن الرمادي، المدير الفني للبنك الأهلي، تعجل في إجراء التغييرات أمام الزمالك، موضحًا أنه كان يجب عليه الانتظار ومنح اللاعبين فرصة أكبر قبل التدخل، خاصة أن التسرع منح المنافس الأفضلية.

وأشاد نجم الأهلي السابق بمستوى شيكوبانزا، لاعب الزمالك، مؤكدًا أنه لاعب مميز وقدم إضافة واضحة للفريق، وكان له دور في الفوز بثلاثية نظيفة على البنك الأهلي.

وتحدث ريان عن البداية الصعبة للبنك الأهلي في الدوري، مرجعًا ذلك إلى غياب التجانس بين اللاعبين وعدم وصول الصفقات الجديدة إلى مرحلة التأقلم الكامل مع الفريق، وهو ما انعكس على الأداء والنتائج خلال الجولات الأولى.

وفيما يخص الزمالك، أكد ياسر ريان أنه يؤيد رحيل خوان بيزيرا والاستفادة من المقابل المالي للصفقة، إذا كان ذلك سيساعد النادي على حل أزماته وتحقيق استفادة أكبر على المستوى المالي والفني خلال الفترة المقبلة.

البنك الاهلي الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

إمام عاشور

أول هدايا تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي بـ 15 مليون جنيه | خاص

تنسيق الجامعات 2026

التعليم العالي تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. عبر هذا الرابط

إمام عاشور

كواليس الحسم في الساعات الأخيرة .. لماذا تمسك الأهلي بإمام عاشور حتى 2030؟

السالمونيلا

بعد انتشارها بأوروبا.. هل وصل خطر السالمونيلا إلى البيض المصري؟

فاتورة الكهرباء

بعد التوجيهات الرئاسية.. تسهيلات في سداد فواتير الكهرباء

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن.. رابط الاطلاع على نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق

البنك المركزي

تعليمات جديدة من البنك المركزي لتأمين حسابات العملاء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حلوى المولد النبوي

تسبب لهم مشاكل صحية.. هؤلاء ممنوعون من حلوى المولد النبوي

حلوى المولد

حلوى المولد النبوي.. علامات غير متوقعة تكشف فسادها

المانجو

أضرار غير متوقعة للمانجو .. اكتشفها

بالصور

بالأسود القصير.. ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

ميرنا جميل تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ميرنا جميل تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ميرنا جميل تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

إم جي 07 الجديدة تدخل المنافسة في الصين بمدى يصل إلى 845 كيلومتر

MG 07
MG 07
MG 07

بالأبيض.. منة عرفة تثير الجدل بفستان جريء

منة عرفة تثير الجدل بفستان جرئ
منة عرفة تثير الجدل بفستان جرئ
منة عرفة تثير الجدل بفستان جرئ

قبل البدء.. مشروع سيارة بوجاتي‏ الصينية المقلدة ‏ينهار قبل طرح أول سيارة للبيع

Nebula Next 01 Jet Edition
Nebula Next 01 Jet Edition
Nebula Next 01 Jet Edition

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد