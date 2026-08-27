ياسر ريان: غياب التجانس وراء خسارة البنك الأهلي.. وشيكوبانزا لاعب مميز

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، أن التغييرات التي أجراها الجهاز الفني للأهلي قلبت مواجهة الشرقية إنبي لصالح الفريق الأحمر خلال الشوط الثاني، مشيرًا إلى أن قرارات الجهاز الفني كان لها دور مؤثر في تغيير شكل المباراة.

وقال ريان، خلال استضافته ببرنامج «ستاد المحور» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، إن أيمن الرمادي، المدير الفني للبنك الأهلي، تعجل في إجراء التغييرات أمام الزمالك، موضحًا أنه كان يجب عليه الانتظار ومنح اللاعبين فرصة أكبر قبل التدخل، خاصة أن التسرع منح المنافس الأفضلية.

وأشاد نجم الأهلي السابق بمستوى شيكوبانزا، لاعب الزمالك، مؤكدًا أنه لاعب مميز وقدم إضافة واضحة للفريق، وكان له دور في الفوز بثلاثية نظيفة على البنك الأهلي.

وتحدث ريان عن البداية الصعبة للبنك الأهلي في الدوري، مرجعًا ذلك إلى غياب التجانس بين اللاعبين وعدم وصول الصفقات الجديدة إلى مرحلة التأقلم الكامل مع الفريق، وهو ما انعكس على الأداء والنتائج خلال الجولات الأولى.

وفيما يخص الزمالك، أكد ياسر ريان أنه يؤيد رحيل خوان بيزيرا والاستفادة من المقابل المالي للصفقة، إذا كان ذلك سيساعد النادي على حل أزماته وتحقيق استفادة أكبر على المستوى المالي والفني خلال الفترة المقبلة.