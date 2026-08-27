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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طلاب الميكاترونكس بجامعة العاصمة يبتكرون ماكينة CNC Router لتشكيل ونقش الرخام بدقة عالية

جامعة العاصمة
جامعة العاصمة
حسام الفقي

في إطار حرص جامعة العاصمة على دعم الابتكار وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات الصناعية، قدم طلاب البرنامج التكنولوجي – قسم الميكاترونكس بكلية التكنولوجيا والتعليم، ضمن مشروعات التخرج للعام الجامعي 2025/2026، مشروعًا تطبيقيًا متميزًا بعنوان «تصميم وتنفيذ ماكينة CNC Router ثنائية وثلاثية الأبعاد لتشكيل ونقش الرخام بدقة عالية»، وذلك من خلال فريق NextGen Mechatronics Team.

يأتي المشروع تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، والدكتور وائل إبراهيم أحمد، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، والدكتورة فيفي الوكيل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ويستهدف المشروع تصميم وتنفيذ ماكينة CNC Router منخفضة التكلفة قادرة على تنفيذ عمليات تشكيل ونقش الرخام ثنائي وثلاثي الأبعاد بدرجة عالية من الدقة والكفاءة، مع تقديم نموذج تطبيقي يمكن تطويره والاستفادة منه كحل اقتصادي أمام الورش والمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تصنيع وتشكيل الرخام.

اعتمد الطلاب في تنفيذ المشروع على دمج مجموعة من التخصصات والمهارات الهندسية والتكنولوجية، شملت التصميم الميكانيكي، والإلكترونيات، وأنظمة الحركة، والتحكم الرقمي بالحاسوب (CNC)، وبرمجيات التشغيل، بما يسمح للماكينة بتنفيذ التصميمات والرسومات المطلوبة بصورة آلية وفق مسارات تشغيل دقيقة.

وتسهم هذه المنظومة في تقليل التدخل اليدوي أثناء عمليات التشغيل، والحد من الأخطاء البشرية، فضلًا عن تحسين دقة المنتجات النهائية وتقليل الوقت اللازم لتنفيذ عمليات التشكيل والنقش مقارنة بالأساليب التقليدية.

كما راعى الطلاب في تصميم النموذج خفض التكلفة وإمكانية التطوير والتحديث مستقبلًا، بما يعزز فرص الاستفادة منه في بيئات العمل والإنتاج التي تحتاج إلى حلول تكنولوجية أكثر مرونة واقتصادية.

ويعكس المشروع توجه طلاب قسم الميكاترونكس نحو تحويل المعارف التي اكتسبوها خلال دراستهم إلى تطبيقات عملية تستجيب لاحتياجات الصناعة، من خلال توظيف تقنيات الأتمتة والتحكم الآلي والتصنيع الرقمي والتصميم الميكانيكي في تطوير حلول قابلة للتطبيق.

كما يمثل المشروع نموذجًا للتكامل بين الجوانب النظرية والعملية في التعليم التكنولوجي، وإتاحة الفرصة للطلاب للعمل على مشروعات تحاكي التحديات الفعلية في سوق العمل، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الهندسية والتكنولوجية وقدرتهم على تصميم وتنفيذ حلول مبتكرة.

أشرف على المشروع الدكتور طارق سرور، فيما ضمت لجنة المناقشة كلًا من الدكتور وائل إبراهيم أحمد، والدكتور محمد عبد الفتاح، والدكتورة صابرين عبد الله، والدكتور سيد الموشي.

وضم فريق المشروع 33 طالبًا وطالبة من قسم الميكاترونكس، الذين شاركوا في مراحل تصميم وتنفيذ وتطوير النموذج، في تجربة تطبيقية تعكس روح العمل الجماعي وتكامل التخصصات والمهارات اللازمة لإنجاز المشروعات التكنولوجية.

ويؤكد هذا المشروع اهتمام جامعة العاصمة بتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الحلول التكنولوجية لدى طلابها، وتشجيعهم على توظيف ما يمتلكونه من معارف ومهارات في تطوير نماذج عملية تخدم الصناعة وتواكب الاتجاهات الحديثة في التصنيع الذكي والتحول الرقمي.

جامعة العاصمة دعم الابتكار التطبيقات الصناعية طلاب البرنامج التكنولوجي

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