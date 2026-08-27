سنغافورة تحث رعاياها في نيبال على توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية

حثت وزارة الخارجية السنغافورية رعاياها المتواجدين في نيبال على توخي الحذر الشديد ومتابعة الأخبار والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، عقب الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت البلاد.

وأفادت الوزارة - في بيان نقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /الخميس/ - "ينبغي على السنغافوريين تجنب المناطق المتضررة من الفيضانات، والابتعاد عن الأنهار وضفافها والجسور والمناطق المنخفضة".

وأضاف البيان، "على السنغافوريين في نيبال الذين يحتاجون إلى مساعدة قنصلية الاتصال بالمفوضية العليا السنغافورية في نيودلهي أو مكتب وزارة الخارجية المناوب على مدار الساعة".

وحثت الوزارة المسافرين إلى نيبال أو المقيمين فيها على التسجيل الإلكتروني لدى الوزارة، وشراء تأمين سفر شامل، والبقاء على اتصال مع عائلاتهم، ووكالات الرحلات، والمرشدين السياحيين، أو منظمي الرحلات المحليين.

وحذرت الوزارة من احتمال حدوث اضطرابات في الطرق، ووسائل النقل، والاتصالات، والخدمات الأساسية في المناطق المتضررة.

وتسببت الفيضانات، التي اجتاحت بشكل مفاجئ مناطق حدودية بين نيبال والتبت في الصين، في مصرع ما لا يقل عن 165 شخصا، بينما لا يزال مئات آخرون في عداد المفقودين.