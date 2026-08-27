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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة سفاجا يتفقد بلوكات حي الروضة بديل العشوائيات بــ«زرزارة» ويشدد على منع مخالفات البناء

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

 أجرى اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، جولة ميدانية بمنطقة بلوكات حي الروضة، بديل العشوائيات «زرزارة»، لمتابعة الحالة العامة بالمنطقة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة لأعمال البناء والتعديلات داخل الوحدات السكنية.

جاءت الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات الإسكان البديل، والحفاظ على المظهر الحضاري وسلامة المنشآت.

وخلال الجولة، تابع رئيس المدينة أعمال البناء والتعديلات التي يجري تنفيذها بمعرفة الأهالي، مع رصد أي مخالفات والتأكيد على عدم إجراء أي إنشاءات أو تعديلات دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة طبقًا للقواعد المنظمة.

وشدد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل على استمرار أعمال المتابعة والرقابة بالمنطقة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بما يحافظ على سلامة المنشآت والمظهر الحضاري لحي الروضة.

وأكد رئيس المدينة أن الوحدة المحلية تواصل جولاتها الميدانية بمختلف مناطق سفاجا، للحفاظ على الانضباط ومنع أي تعديات أو مخالفات قد تؤثر على مشروعات الإسكان البديل، وتحقيق الهدف الأساسي من المشروع في توفير حياة آمنة ومستقرة وكريمة للمواطنين.

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