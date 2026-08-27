محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة تقنين أراضي الدولة وربطها بالمنصة الإلكترونية

ترأس الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، مؤكدًا ضرورة الإسراع في إنهاء جميع طلبات التقنين، سواء المقدمة ضمن المنظومة القديمة أو المسجلة حديثًا عبر المنصة الإلكترونية وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.

حضر الاجتماع نائب محافظ البحر الأحمر، ورئيس مدينة رأس غارب، ومسؤولو منظومة التقنين الإلكترونية، ومدير الشؤون القانونية، ومدير مركز شبكات المرافق، إلى جانب مسؤولي ملف التقنين بمختلف المدن والأحياء، لمراجعة آليات العمل الميداني والإجراءات التنفيذية الخاصة بالطلبات.

وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة التزام اللجان المختصة بسرعة الانتهاء من أعمال المعاينة والفحص والتسعير والبت، مع توجيه بإرسال الملفات التي تم الانتهاء منها أولًا بأول إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات التالية، وعدم تركها تتراكم أو انتظار تجميعها في دفعات.

كما وجه البرقي المراكز التكنولوجية بالمحافظة إلى تقديم الدعم اللازم للمواطنين، والرد على استفساراتهم، ومساعدتهم في رفع المستندات المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وإزالة أي عقبات أمام استكمال طلبات التقنين.

وأكد محافظ البحر الأحمر أهمية التنسيق المباشر بين رؤساء المدن وإدارات الأملاك، لضمان دقة البيانات والإحداثيات الخاصة بالطلبات، مشيرًا إلى أن المستهدف هو سرعة إنجاز الملفات المستوفاة للشروط، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويحافظ على حقوق الدولة.