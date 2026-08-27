هيئة الإغاثة و«الأونروا» توقّعان تفاهمًا لدعم الأمن الغذائي والعائلات المحتاجة

وقّع الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللبنانية العميد بسام نابلسي، رسالة تفاهم مع مديرة شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في لبنان دوروثي كلاوس، بشأن هبة تبلغ نحو 2000 طن من دقيق القمح، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الفئات الأكثر حاجة.

وجرى توقيع رسالة التفاهم في حضور المدير العام لمكتب الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد والتجارة عصام أبو جودة، على أن تخصص الهبة للمساهمة في دعم العائلات اللبنانية والفلسطينية المحتاجة، وتأمين احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية.

وأوضحت الهيئة العليا للإغاثة، في بيان اليوم /الخميس/، أن توقيع رسالة التفاهم يأتي في سياق التعاون والتنسيق القائم بينها وبين «الأونروا»، وضمن الجهود المشتركة الرامية إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بكفاءة، وبما يتوافق مع الغاية المخصصة لها.

وتندرج هذه الخطوة في إطار المساعي لتعزيز الاستجابة للاحتياجات الغذائية للفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنسيق المساعدات وتوجيهها إلى الأسر اللبنانية والفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم.