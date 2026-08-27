الجيش العراقي : قرار حصر السلاح ودمج الفصائل شأن سيادي وإرادة خالصة

قال صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن مسار حصر السلاح بيد الدولة يتضمن دمج عناصر الفصائل العراقية وانضمامهم إلى المؤسسة الأمنية الرسمية، إلى جانب تسليم السلاح.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ لجنة مركزية شُكلت بأمر رئيس الوزراء القائد العام لـ القوات المسلحة وتضم ممثلين عن الوزارات الأمنية وهيئة الحشد الشعبي؛ بهدف التحاور وتنظيم عملية الدمج وتسليم السلاح.

وأشار إلى أن 3 فصائل كبيرة أنهت بالفعل ملفها وأُغلق الملف بالكامل بالتنسيق مع اللجنة المركزية، مؤكدًا أن الدور سيأتي على فصائل أخرى خلال الفترة المقبلة.

وبشأن ما يُثار عن وجود عراقيل من جانب بعض الفصائل، أكد أن جميع الفصائل العراقية متفهمة وداعمة لتوجه الحكومة، وأن الحوارات معها مفتوحة وتسير بصورة إيجابية، معربًا عن تفاؤله بإغلاق هذا الملف بالكامل بالتوازي مع انتهاء مهمة التحالف الدولي.

وشدد على أن ملف حصر السلاح ودمج الفصائل هو شأن عراقي سيادي، موضحًا أن القرار والإجراء في هذا الملف عراقيان، وأن أي آراء خارجية تحظى بالاحترام، لكن مصلحة العراق ومستقبله والأجيال المقبلة تظل الأساس في اتخاذ القرار.

