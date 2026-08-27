عاطف المغاوري: متانة الجبهة الداخلية تحمي مصر من المخاطر والتهديدات

أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف كانت مهمة وشاملة، وتضمنت عددًا من الرسائل والقضايا التي تمس الشأن الداخلي والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وقال مغاوري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن تحذير الرئيس السيسي من مخاطر الفساد يمثل رسالة مهمة، خاصة أن الفساد يؤدي إلى فقدان المواطن الثقة والمصداقية في مؤسسات الدولة، مؤكدًا ضرورة مواجهة أي صور للفساد والتقصير بكل حسم.

وتابع أن مصر تواجه «حزام ناري» من التهديدات والمخاطر المحيطة بها، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بمياه النيل، وما تردد بشأن توجه إثيوبيا إلى إنشاء سدود أخرى، وهو ما يستدعي التعامل مع هذه التحديات بما يحمي المصالح المصرية.

وأشار إلى أن تماسك الجبهة الداخلية ومتانتها يمثلان خط الدفاع الأساسي في مواجهة المخاطر التي تهدد الدولة المصرية، مؤكدًا أهمية تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وطالب مغاوري المحافظين والوزراء بالاستماع بصورة مستمرة إلى شكاوى المواطنين ومشكلاتهم، والعمل الجاد على تلبية احتياجاتهم وإيجاد حلول واقعية لها، باعتبار ذلك أحد أهم عوامل تعزيز الاستقرار المجتمعي.

تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية

وأكد أن الشعب المصري تحمل تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي ودفع فاتورته على مدار السنوات الماضية، مشددًا على ضرورة مواصلة حماية الفئات الأكثر احتياجًا ومراعاة محدودي ومتوسطي الدخل، بما يضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.