حملة تفتيشية مكبرة على محال الجزارة والمطاعم بأسوان

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى، حملة تفتيشية صباحية على عدد من محال الجزارة والمطاعم والأسواق بحى غرب مدينة أسوان.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بشأن تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدى للغش التجارى وضبط تداول اللحوم والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

المرور على محال الجزارة والمطاعم

وشملت الحملة المرور والتفتيش على عدد من محال الجزارة والمطاعم والمحال العاملة فى مجال تداول اللحوم، بعدد من الشوارع والمناطق الحيوية، من بينها شارع السوق السياحى والحاج حسن وشارع السودانية وشارع أبطال التحرير وشارع هميمى الجبلاوى، وذلك للتأكد من سلامة المعروضات ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

ضبط 130 كجم لحوم والتحفظ عليها

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط إجمالى 130 كجم من اللحوم المخالفة، والتى تبين عدم صلاحية بعضها للاستهلاك الآدمى، فضلاً عن رصد مخالفات تتعلق بالغش التجارى، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تحرير 6 محاضر جنح

كما أسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر جنح بقسم أول أسوان، وذلك للمخالفات التى تم رصدها، والتى شملت عرض وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومخالفات تتعلق بالغش التجارى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.

مشاركة الأجهزة التنفيذية والطب البيطرى

وشارك فى الحملة جابر فتحى رئيس حى غرب المدينة، والدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطرى، والدكتور صلاح إسماعيل رئيس قسم التفتيش على اللحوم بإدارة الطب البيطرى، تحت إشراف محمد ربيع نائب رئيس المدينة ، والدكتور جمعة مكى مدير مديرية الطب البيطرى .