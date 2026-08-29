الإسكندرية تواصل حملات إزالة مخالفات البناء وتوقف 3 حالات بحي غرب

نفذت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حملات مكثفة لإزالة أعمال البناء والمتغيرات المكانية المخالفة للتخطيط العمراني، استجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية أيمن عطيه ، بالتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف وفرض سيادة القانون.

وذكر حي ثان المنتزه أن وحدة التدخل السريع بالحي قامت بفك شدة خشبية لبناء أعمدة خرسانية بدون ترخيص بعقار بعزبة "المنشية البحرية"، وهدم أسوار مخالفة حتى سطح الأرض بأرض فضاء بعزبة "جون" بالظهير الريفي للحي، مع الإحالة إلى الإدارة الهندسية بالحي لتطبيق القانون دون تهاون تجاه المخالفين.

وواصل حي أول العامرية حملات إزالة البناء المخالف، حيث تم إزالة متغير مكاني بدون ترخيص، عبارة عن غرفة أعلى عقار بقرية العلا الغربية، وهدم أسوار بطول 35 مترًا بدون ترخيص بمنطقة البردويل.

ورصد حي غرب 3 حالات بناء مخالف بدون ترخيص، الأولى بعقار بشارع الأمان، وأعمدة خرسانية أعلى عقار بمنطقة الورديان، وتحويل شقة سكنية بمساكن شمال المتراس إلى محلين بدون ترخيص، وتم إيقاف الأعمال وتكسير الأعمدة، والتحفظ على مواد ومعدات البناء.



