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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حمى كسر العظام .. فيروس جديد ينتشر في أمريكا و يسبب الذعر.. اعرف التفاصيل

حمى كسر العظام
حمى كسر العظام
هاجر هانئ

تم تشخيص العشرات من الأشخاص في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية بمرض  حمى كسر العظام الذي ينقله البعوض  و هو أكثر شيوعا وانتشارا في البلدان الاستوائية.

حمى الضنك، الملقبة ب "حمى كسر العظام" لأنها تسبب ألما مؤلما في المفاصل والعظام - مما يجعلها تشعر وكأن العظام تنكسر، خاصة في الساقين والظهر - أصبح الفيروس أكثر شيوعا في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

حمى الضنك هي عدوى فيروسية تسببها لدغات البعوض المصاب. في حين أن معظم الأشخاص المصابين لا يعانون أبدا من أي أعراض، إلا أن البعض يصاب بالحمى والصداع والغثيان والطفح الجلدي، وبالطبع آلام الجسم المؤلمة التي أعطت الفيروس لقبه المروع.

تأتي غالبية الحالات في الولايات المتحدة من السفر الأخير إلى المناطق المعرضة للخطر في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ. لكن عدد المصابين أثناء وجودهم على الأراضي الأمريكية آخذ في الازدياد.

في جميع الولايات الخمسين، تم الإبلاغ عن 893 حالة حمى الضنك هذا العام. من بين هؤلاء 893، تم الحصول على 40 حالة هنا في الولايات المتحدة - مع 39 حالة في فلوريدا. تم الحصول على حالة واحدة محليا في فرجينيا.

كانت الحالات المكتسبة محليا على الساحل الغربي لفلوريدا في مقاطعة الحمضيات، مقاطعة بينيلاس (موطن سانت. بطرسبرغ) ومقاطعة هيلزبورو (موطن تامبا).

لماذا تنتشر حمى الضنك في الولايات المتحدة؟

ينتشر المرض عن طريق بعوض الزاعجة، الذي ينشر أيضا أمراضا مثل زيكا والحمى الصفراء.

يوجد هذا البعوض في معظم جنوب شرق وجنوب غرب الولايات المتحدة - وينتشر بسبب ارتفاع درجات الحرارة. يقول الباحثون إن 75٪ من البلاد مناسبة لممتصي الدماء بالذات.

هذا هو السبب جزئيا في وجود ارتفاع كبير في حمى الضنك في عام 2024، عندما قفزت الحالات الأمريكية بنسبة 359٪ عن المتوسط السنوي على مدى عقدين من الزمن.

في فلوريدا وكاليفورنيا وتكساس، تم توثيق الإصابات في العديد من المقاطعات، مما يشير إلى أن الفيروس قد تم إدخاله عدة مرات وليس كجزء من تفشي واحد. كان هناك أيضا تفشي عام 2024 في نيو جيرسي، مما أصاب العشرات من الأشخاص.

وقال مركز السيطرة على الأمراض: "على الرغم من أن هذه المقدمات لم تؤد إلى تفشي أكبر في الولايات المتحدة القارية، إلا أنها تشير إلى زيادة خطر الحالات المكتسبة محليا، مما يؤكد على الحاجة إلى تعزيز المراقبة ومكافحة ناقلات الأمراض والتأهب للصحة العامة وجهود الاستجابة في المناطق التي بها ناقلات البعوض المختصة".

ما الذي يجب معرفته عن حمى الضنك؟

يصاب واحد من كل 20 شخصا مصابا بحمى الضنك بأعراض تهدد الحياة. يمكن أن يصبح خطيرا في غضون ساعات ويشمل النزيف والانخفاض المفاجئ في ضغط الدم وفشل الأعضاء.

بدون علاج طبي، يمكن أن تكون حمى الضنك الشديدة قاتلة في ما يصل إلى 50٪ من الحالات.

لا يوجد علاج للحمى. الراحة، وشرب السوائل للبقاء رطبا والأسيتامينوفين يمكن أن يساعد في آلام العضلات والحمى. إذا أصبح الأمر خطيرا بما يكفي لدخول المستشفى، فسيقوم المهنيون الطبيون بإدارة السوائل الوريدية لتجنب الجفاف.

أفضل طريقة لحماية نفسك من حمى الضنك هي تجنب التعرض للعض تماما - استخدم طارد الحشرات، وارتداء أكمام طويلة فضفاضة والتخلص من البعوض في جميع أنحاء منزلك. هذا يعني إدارة المياه الراكدة والثقوب التي يمكن أن تملأها المياه.

إذا كنت مسافرا، تجنب البعوض بنفس الطريقة والنوم تحت الناموسيات. قم بتعبئة الأسيتامينوفين لإدارة الحمى وآلام الجسم في حالة إصابتك بها. حتى عندما تعود، تجنب التعرض للعض - البعوضة التي تعضك أثناء الإصابة يمكن أن تنشر حمى الضنك للآخرين.

يوجد لقاح حمى الضنك، ولكنه مناسب فقط للأشخاص الذين تناولوه من قبل ويعيشون في منطقة تكون فيها حمى الضنك شائعة - وليس للمسافرين. ذلك لأن اللقطة يمكن أن تجعل المرض أسوأ إذا أصبت به لأول مرة بعد التطعيم.

حمى كسر العظام حمى الضنك لدغات البعوض

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