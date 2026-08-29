الوحدة المحلية لمدينة كلابشة تواصل جهودها لرفع كفاءة النظافة وتحسين المظهر الحضارى بأسوان

واصلت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة برئاسة محمود بهاء جهودها الميدانية للإرتقاء بمستوى النظافة العامة ، ورفع كفاءة المناطق الحيوية والحدائق بما يسهم فى تحسين المظهر العام للمدينة وتوفير بيئة حضارية لائقة للمواطنين .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بشأن تكثيف جهود النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين والحدائق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضارى للمراكزوالمدن .

وفى هذا الإطار، قامت فرق النظافة بالوحدة المحلية بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والقمامة بالشارع الرئيسى للمدينة، مع تكثيف أعمال الجمع ورفع صناديق القمامة ونقلها إلى خارج المدينة، بما يسهم فى الحفاظ على نظافة الشوارع والحد من تراكم المخلفات .

تكثيف أعمال النظافة بالشارع الرئيسى



رفع كفاءة الحدائق والمناطق الخضراء

كما شملت الجهود تنفيذ أعمال رفع كفاءة الحدائق وتهذيبها والعناية بالمظهر العام للمناطق الخضراء لإظهارها بالشكل اللائق ، وتحسين الصورة الجمالية للمدينة بإعتبارها من العناصر الأساسية للحفاظ على المظهر الحضارى ، ورفع كفاءه الجزيرة والحدائق ورى الأشجار ورش الشوارع .

التدخل الفورى للتعامل مع مشاكل المرافق العامة

قامت الوحدة المحلية بالتعاون مع مرفق المياه لحل مشكلة وجود كسر بماسورة قطر 4 بوصة بمنطقه البيت الريفي بجوار مستوصف كلابشة الخيرى وتم الإصلاح الفورى له ، وإنتظام تدفق المياه مرة أخرى .

إضاءة الجدرايات

تم تنفيذ أعمال إضاءة وإنارة للجداريات الواقعة بطول طريق أسوان / القاهرة الزراعى بنطاق مدينة كلابشة ، مع وضع زينه ملونه بشكل مبهر للظهور اللائق أمام المارة .



تعكس هذه الجهود حرص الوحدة المحلية لمدينة كلابشة على تنفيذ توجيهات محافظ أسوان بشأن الإرتقاء بمستوى النظافة العامة ورفع كفاءة الشوارع والحدائق ، وتحسين المظهر الحضارى بما يسهم فى توفير بيئة نظيفة ولائقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين .