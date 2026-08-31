«العودة للمدارس» يفتح منافذ تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة

ينظم البنك الزراعي المصري بازار «العودة للمدارس» ضمن مبادرة تأتي تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، بهدف دعم التمكين الاقتصادي وتعزيز فرص أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويوفر البازار منصة لتسويق منتجات العارضين والوصول إلى قاعدة جديدة من المستهلكين، بالتزامن مع زيادة الطلب على المستلزمات المرتبطة ببدء العام الدراسي الجديد.

وتتنوع المنتجات المعروضة بين الأدوات والمستلزمات المكتبية والملابس والمنتجات الجلدية والمشغولات اليدوية والإكسسوارات والمنتجات الغذائية، مع توفيرها للعاملين بأسعار تنافسية.

وتستهدف الفعالية الربط المباشر بين أصحاب المشروعات والمنتجين والمستهلكين، بما يتيح فرصًا تسويقية للمشروعات الناشئة ومتناهية الصغر، ويساعدها على توسيع قاعدة العملاء وتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو.

وتأتي المبادرة ضمن توجه يستهدف تشجيع ثقافة العمل والإنتاج وريادة الأعمال، وإتاحة منصات لأصحاب المشروعات والحرف اليدوية تساعدهم على الوصول إلى أسواق وشرائح جديدة.

ويشارك البنك في المبادرة ضمن جهوده لدعم الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، بالتوازي مع دوره في تمويل الأنشطة الزراعية والتنموية، مستندًا إلى شبكة تتجاوز 1200 فرع تغطي مختلف أنحاء الجمهورية.