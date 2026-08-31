ريتشارد روث : الحرس الثوري يمثل تحديًا كبيرًا أمام التعامل الأمريكي مع إيران

قال ريتشارد روث الخبير الاستراتيجي الديمقراطي، إنّ أحد أبرز التحديات التي تواجه الولايات المتحدة في التعامل مع إيران يتعلق بتحديد الجهة التي يتم التعامل معها داخل الدولة الإيرانية، مشيرًا إلى الدور المسيطر للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج منتصف النهار، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن التعامل والتفاوض مع الحرس الثوري الإيراني يمثلان صعوبة كبيرة أمام الإدارة الأمريكية، مشيرًا، إلى أن زيادة الضغط على إيران أو مهاجمتها قد تؤدي إلى ردود فعل من جانب الحرس الثوري تستهدف دولًا في المنطقة، وموضحًا، أن هذه التعقيدات تمثل جانبًا من الصعوبة التي تواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته في التعامل مع الملف الإيراني.

وفيما يتعلق بنفي مسؤول أمريكي استهداف جزيرة خرج الإيرانية خلال هجمات الليلة الماضية، قال روث إنه لا يفهم العديد من القرارات والتطورات المرتبطة بما تقوم به الإدارة الأمريكية، وأضاف أنه يعتقد أن الولايات المتحدة ربما كانت تتصور أن المواجهة مع إيران ستكون بمثابة نزهة، واصفًا ذلك بأنه "خطأ كبير"، ومشيرًا إلى أن التطورات الحالية تكشف عن تعقيدات كبيرة في التعامل مع الملف الإيراني.

وانتقد الخبير الاستراتيجي الديمقراطي تناقض الرسائل الصادرة عن الرئيس الأمريكي، قائلًا إن ترامب يتحدث في وقت عن إحلال السلام، بينما يتحدث في أوقات أخرى عن خوض حروب جديدة، مشيرًا، إلى أن هذه المواقف تجعل المشهد أكثر غموضًا، سواء فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وإيران أو بالسياسات الداخلية في الولايات المتحدة.

