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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل مضيق هرمز محور الصراع الحقيقي؟.. اللواء عادل العمدة يكشف الخفايا

تغطية اخبارية
تغطية اخبارية
رنا عبد الرحمن

أكد اللواء أركان حرب عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن مضيق هرمز يمثل أحد أهم محاور الصراع في منطقة الخليج، نظرًا لموقعه الاستراتيجي ودوره الحيوي في حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، مشيرًا إلى أن أي تطورات أمنية مرتبطة بالمضيق تنعكس بشكل مباشر على المنطقة والاقتصاد العالمي.

وتمت مناقشة أهمية مضيق هرمز وتطورات الصراع في المنطقة خلال برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة صدى البلد، حيث جرى استعراض الأبعاد الاستراتيجية للمضيق، وأسباب ارتباطه الوثيق بحسابات القوى الإقليمية والدولية، وتأثير أي اضطرابات محتملة على حركة الملاحة وأسواق الطاقة.

وأوضح العمدة أن أهمية مضيق هرمز لا ترتبط فقط بكونه ممرًا مائيًا استراتيجيًا، وإنما أيضًا بموقعه ضمن منظومة أمن الخليج، لافتًا إلى أن السيطرة على حركة الملاحة أو تهديدها يمكن أن تتحول إلى ورقة ضغط مؤثرة في أي مواجهة إقليمية.

وأشار إلى أن الصراع في المنطقة لا يمكن قراءته من زاوية عسكرية واحدة، إذ تتداخل فيه اعتبارات سياسية واقتصادية وأمنية، فيما يمثل تأمين الممرات البحرية أحد الملفات الرئيسية التي تحظى باهتمام مختلف الأطراف.

وأضاف أن أي تصعيد حول مضيق هرمز ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الدول المطلة عليه، خاصة في ظل أهمية المنطقة بالنسبة لإمدادات النفط والغاز وحركة التجارة الدولية، وهو ما يجعل استقرار الملاحة البحرية عاملًا أساسيًا في استقرار الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن التطورات التكنولوجية والعسكرية الحديثة غيرت من طبيعة التهديدات التي تواجه الممرات البحرية، مع تنامي الاعتماد على الطائرات المسيرة والقدرات الصاروخية والحرب الإلكترونية، الأمر الذي يفرض تحديات جديدة أمام عمليات تأمين الملاحة.

وأكد العمدة أن التعامل مع أي تطورات مرتبطة بمضيق هرمز يتطلب قراءة شاملة للمشهد الإقليمي، وعدم اختزال الصراع في بُعد واحد، خاصة أن تداعياته المحتملة قد تمتد إلى ملفات الطاقة والتجارة والأمن الإقليمي والدولي.

تغطية اخبارية صدى البلد مضيق هرمز

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