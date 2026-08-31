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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام عن فوز الزمالك على السويس بتروجيت : حالفه الحظ إلى أبعد درجة

الزمالك و بتروجيت
الزمالك و بتروجيت
ميرنا محمود

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك فوزاً غالياً علي منتخب السويس بتروجت بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

وعلق الإعلامي أمير هشام عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك كاتبا: فوز مهم جداً للزمالك اللي حالفه الحظ إلى أبعد درجة في مباراة اليوم بعدما أهدر فريق منتخب السويس بتروجيت فرص حقيقية لا حصر لها.

وتابع :حسام اشرف ما شاء الله عليه مهاجم زي ما بيقول الكتاب وقدر يحرز هدف من ربع فرصة ويستحق الانضمام لمنتخب مصر لو استمر على المستوى ده.

واستكمل : في المقابل بيراميدز يواصل تألقه بإنتصار على المصري ليؤكد على رغبته الحقيقية في تحقيق حلمه بالفوز بلقب الدوري.

وعبر الزمالك عقبة منتخب السويس بتروجت بثنائية
وافتتح حسام أشرف التسجيل لنادي الزمالك في الدقيقة 40، ثم أضاف اللاعب محمد السيد الهدف الثاني للفارس الأبيض في الدقيقة 63، بينما جاء هدف السويس بتروجت عن طريق بدر موسى من ضربة جزاء سددها على يمين الحارس.

وبهذه النتيجة، رفع نادي الزمالك رصيده إلى 7 نقاط ويحتل المركز الثاني في جدول المسابقة، في حين توقف رصيد منتخب السويس بتروجت عند نقطة واحدة يحتل بها المركز السابع  عشر.

الزمالك بتروجيت منتخب السويس بتروجت الجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم

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