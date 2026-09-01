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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"غرفة السياحة" تطالب الشركات بحصر مواصفات معدات رصد الكسوف الكلي للشمس

الكسوف الكلي للشمس
الكسوف الكلي للشمس
محمد الاسكندرانى

تستعد محافظة الأقصر لاستقبال الحدث العالمي الكسوف الكلي للشمس الموافق 2 أغسطس 2027،عبر العديد من آليات التنظيم.

وفى إطار ذلك أخطرت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، أعضائها العاملين بالسياحة الخارجية، ضرورة موافتها بالمواصفات الفنية للأجهزة والمعدات المزمع أن يصطحبها السائحون خلال فترة حدث الكسوف الكلي للشمس.

الكسوف الكلي للشمس


قالت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، في اخطار حصل صدى البلد على نسخة منه،أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنسيق بين وزارة السياحة والآثار والغرفة والجهات المعنية، وعلى رأسها الجمارك، بهدف تسهيل إجراءات دخول الأجهزة والمعدات الخاصة بالسائحين والمشاركين في فعاليات الكسوف.

وناشدت الغرفة، إرسال بيانات ومواصفات الأجهزة والمعدات المتوقع اصطحابها مع السائحين إلى البريد الإلكتروني المخصص للغرفة، وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الاخطار، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الوزارات والجهات ذات الصلة.

يذكر أن أكد الدكتور باسم نبوي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، استعداد المعهد المبكر للحدث الفلكي المرتقب في 2 أغسطس 2027، من خلال الإعداد العلمي والتنظيمي، بما يضمن الاستفادة من الكسوف في إجراء الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بالشمس والغلاف الجوي والطقس الفضائي.

وقال نبوي- في تصريحات له، إن مدينة الأقصر ستكون مركزا رئيسيا لرصد الكسوف الكلي للشمس، الذي ستستمر مرحلة الكسوف الكلي فيه لنحو 6 دقائق و23 ثانية، موضحًا أن هذه المدة تجعل الظاهرة من أطول حالات الكسوف الكلي التي يمكن رصدها حتى عام 2114.

وأضاف أن المعهد يستعد لتنظيم مؤتمر علمي دولي متخصص في الأقصر خلال الفترة من 3 إلى 5 أغسطس 2027، عقب الكسوف مباشرة، بمشاركة باحثين ومتخصصين في علوم الشمس والفضاء والفلك.

وأوضح أن المؤتمر سيناقش عددا من الموضوعات العلمية المرتبطة بالظاهرة، من بينها فيزياء الغلاف الشمسي، وتأثيرات الكسوف على طبقات الغلاف الأيوني، إلى جانب التراث الفلكي المصري القديم.


 

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