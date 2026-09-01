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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تلتقي مديرة برنامج الأغذية العالمي في مصر لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة رود الحلبي ممثلة ومديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات، منها مجال تغذية الأم والطفل، وذلك في إطار برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية، والتزام برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" بالمشروطية الصحية بين أمهات أسر تكافل ممن لديهم أطفال في الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى 6 أعوام، حيث تبلغ نسبة الالتزام بها  90% من الذين زاروا الوحدات الصحية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

وتناولت الدكتورة مايا مرسي تجربة الوزارة في مجال الإطعام وإطلاق منصة " أهل الخير " ومطعم المحروسة، حيث نجحت في تحقيق أثر واسع ومستدام من خلال شبكة كبيرة تضم العديد من الشركاء من مؤسسات المجتمع الأهلي والمبادرات التطوعية والفردية.

وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، حيث تفتح أبواب الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا، ووصل عدد الجهات الشريكة في التنفيذ إلي 56  جهة من الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلا عن أنها ستضم العديد من المنظمات والهيئات الدولية، وتقدم عددا من المنتجات المالية والمصرفية وغير المصرفية.

كما تقدم المنظومة حزمة منتجات تشمل توسيع إتاحة الخدمات المالية عبر القنوات المكانية والرقمية لأول مرة، برامج التوعية والتدريب بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، صندوق دعم الصناعات، وجهاز تنمية المشروعات؛ الشمول المالي الرقمي عبر تطبيق "تحويشة"؛ برامج الإقراض المتناهي الصغر وغيرها عبر بنك ناصر  الاجتماعي والصندوق والمؤسستين العامة للتكافل والقومية لتنمية الأسرة؛ الاستثمار في الذهب المرقمن؛ التسويق للحرف والمنتجات عبر منصة "أيادي"ومعارض "ديارنا"، والتأمين متناهي الصغر.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي أهداف مبادرة "ازرع" التي تمثل نموذجًا رائدًا للشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والمجتمع المدني، لدعم الفلاح المصري وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة في الريف، وتهدف إلى تمكين الأسر الأولى بالرعاية والشباب والمرأة الريفية من تنفيذ مشروعات زراعية منتجة، من خلال استخدام أساليب الزراعة الحديثة التي تضمن استدامة الموارد وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.

ومن جانبها ثمنت مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر  جهود التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي سواء  في برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل، أو في مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة مع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون مع الوزارة في العديد من مجالات العمل بما يعود بالفائدة على الفئات المستهدفة.

وحضر اللقاء المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأستاذة عبير السيد المديرة التنفيذية للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، والأستاذة انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للاتفاقات  والعلاقات الدولية.

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الأغذية العالمي

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