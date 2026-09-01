مطار مرسى علم يستقبل 36 رحلة دولية اليوم.. انتعاش مستمر في الحركة السياحية

يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، حركة تشغيل سياحية نشطة، مع استقبال 36 رحلة طيران دولية قادمة من مختلف المطارات، تقل على متنها آلاف السائحين من جنسيات متعددة.

وتأتي هذه الرحلات في ظل استمرار الإقبال على مدينة مرسى علم خلال الموسم السياحي الحالي، حيث تتوافد الوفود للاستمتاع بالشواطئ والأنشطة البحرية ومواقع الغوص التي تتميز بها المنطقة.

وتواصل الجهات المختصة بالمطار استعداداتها لاستقبال الرحلات الوافدة، مع العمل على سرعة إنهاء إجراءات الوصول وتقديم التسهيلات اللازمة للسائحين، قبل نقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المختلفة.

وتعكس كثافة حركة الطيران استمرار النشاط السياحي بجنوب البحر الأحمر، في ظل تنوع الأسواق المصدرة للسياحة وارتفاع الطلب على مرسى علم كإحدى أبرز الوجهات الشاطئية في مصر.