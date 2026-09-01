انطلاق مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ33

أفادت القناة الأولى المصرية بانطلاق فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في احتفالية فنية بمشاركة نخبة من الفنانين والمسرحيين والمهتمين بالحركة المسرحية.

ويقام المهرجان برئاسة الدكتور سامح مهران، ويتضمن حفل الافتتاح تقديم العرض المسرحي «حياة» من تصميم وإخراج كريمة بدير، إلى جانب عرض فيلم توثيقي عن مسيرة المهرجان.

وتشهد الدورة الجديدة برنامجًا متنوعًا يضم عروضًا مسرحية وندوات وورشًا فنية وفعاليات فكرية، بمشاركة تجارب مسرحية من مصر وعدد من دول العالم.

وتتواصل فعاليات المهرجان حتى 8 سبتمبر، في إطار دعم التجارب المسرحية الجديدة وتشجيع الابتكار والتجريب في فنون المسرح.